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民眾黨主席柯文哲今（8）日再被週刊爆料，要貼身帳房許芷瑜保護好錢、並滯留日本等情事。對此，民眾黨立院黨團對記者詢問相關回應時，皆語帶不屑強調不回應科幻小說，總召黃國昌更斥問記者「你說的週刊是哪個週刊？」並怒說「我已經講過很多次了，這種綠營跟北檢的打手所寫的垃圾報導，沒什麼評論的必要。」民眾黨立院黨團今天召開記者會質疑國家住都中心將上萬坪林口社宅面積挪做高級酒店。會後接受媒體聯訪時，各界均關注《鏡週刊》今天披露的柯文哲貼身帳房許芷瑜相關內容。不過，民眾黨立委、時任柯競辦總幹事的黃珊珊先是不屑指出，「我想《鏡週刊》已經成為科幻小說了，我們就不再回應它的內容。」並大酸整篇報導就是「故意製造假新聞」。黃珊珊更直指《鏡週刊》已經成為假消息製造工廠，沒有時間一一回應。另有記者追問，週刊另報導威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎認罪後，柯文哲就拒絕提訊，疑似「心虛」？黃國昌則勃然大怒，反問記者「等一下、等一下！你講的是哪個週刊？是《鏡週刊》嗎？」黃國昌不滿指出：「我已經講過很多次，這種綠營跟北檢的打手所寫的垃圾報導，沒什麼評論的必要。」黃國昌強調，柯文哲拒絕提訊是合理的法律程序，不解為何要跟「心虛」掛鉤？他並反酸三立電視台的馬姓記者自稱經營北檢的線7年，被北檢打臉後三立電視台卻都沒有出面說明，這個事件的脈絡才比較符合「心虛」兩字。