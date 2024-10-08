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洛杉磯道奇隊在昨日進行的MLB國聯分區系列賽G2的比賽中，前3棒打者大谷翔平、Mookie Betts和Freddie Freeman合計10打數沒有安打，中心棒次熄火導致球隊進攻陷入低迷。今（8）日對於是否可能在後續系列賽調動大谷翔平和Betts的棒次，來幫助他們更好的發揮，對此道奇主帥Dave Roberts給出否定的答案。昨天道奇隊的「MVP打線」大谷翔平、Betts和Freeman總計10打數無安打，被以達比修有為首的教士隊投手封鎖，成為球隊落敗的主因。接下來來到客場，3人必須發揮得更好，球隊才有機會拿回主場優勢。大谷翔平的狀態不需要太擔心，上一場與其說是打不好，不如說是達比修有投太好。但是Betts延續了他在季後賽的低迷，目前個人在季後賽連續29打席（22打數）無安打，Freeman也因為右腳踝傷勢不確定G3是否能打，道奇隊打線需要作出調整，以應對接下來的比賽。教士隊對於大谷翔平的火力在G2已經緊急做出防範，修正了G1的問題，力求解決掉道奇的後段棒次，盡量讓大谷在壘上沒有人的時候上場打擊，效果頗為成功。如果道奇想要增加大谷的打點機會，改變棒次可能是一種選擇。不過Roberts教練在受訪時否定了這樣的考慮，「我沒有考慮過這一點，我不認為改變擊球順序會改變任何事情，翔平現在的狀態很好，而且今年一整年我們都是（靠此打序安排）這樣得分的。」Roberts表示，「我不知道Mookie是否對此感到焦慮，或者一直無法敲出安打是否對他造成了壓力，但這似乎已經對他的打擊開始產生了影響。我只是希望它能做自己，不要太陷入過去。」他也說，自己會和Betts進行一對一對話，盡量開導他。