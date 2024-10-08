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▲全家雙十國慶日推出多款優惠，一圖讓你看懂雙十國慶日優惠全攻略。（圖／全家提供）

▲全家特濃拿鐵、貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯。（圖／全家提供）

▲全家哈根達斯指定129元系列迷你杯/雪糕任選4件299元。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，有霜淇淋、拿鐵買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11開跑雙十國慶咖啡優惠，濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元。（圖／手機截圖）

雙十國慶日全家霜淇淋買一送一來了！本週全家歡慶雙十節，康康五優惠有霜淇淋、拿鐵買一送一，並且明（9）日起至10月13日，還有特濃美式買10送10、特濃拿鐵買10送8，同時間使用指定支付方式單筆消費滿300元，即可現折30元；7-11十國慶行動隨時取買10送10，相當於美式只要25元、拿鐵40元。《NOWnews》整理全家、7-11雙十節優惠，讓你一文瞄準最優惠的商品。◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.5折（原價65元、特價36元）◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）◾使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾小美紅豆粉粿雪糕第2件10元，7.2折（原價25元、特價18元）◾哈根達斯指定129元系列迷你杯/雪糕任選4件299元◾超柔抽取式衛生紙及FMC輕巧包衛生紙任選3件199元◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）迎接雙十節國慶日，7-11則是推出APP行動隨時取濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元，還有哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，門市指定支付方式滿500現折50。◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾任選32杯1010元，5.8折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1010元，6.2折（原價65元、特價40元）◾經典純奶茶/純奶青任選32杯1010元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.5折（原價110元、特價72元）◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）