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立法院長韓國瑜為化解預算僵局邀朝野共進「和解飯」，原定4日晚上舉行的晚宴因颱風救災延期至11日中午。對此，國民黨立委李彥秀認為，和解飯成敗的關鍵，是凱達格蘭大道上的總統賴清德，比朝野更需要和解的，恐怕是賴清德總統內心的天人交戰。李彥秀說，周星馳電影「食神」中，有一句經典台詞，「只要有心，人人都可以是食神！」電影中，周星馳用最簡單黯然銷魂飯，擊退了無敵海景佛跳牆，靠的不是華麗的食材，而是對於食物的用心，朝野和解飯何嘗不是如此。李彥秀認為，韓國瑜選在點水樓作為朝野和解飯的地點，背後充滿政治智慧，結合杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫菜式佳餚，「多元美滿、兼容並蓄」，不僅是餐廳成功的關鍵，更是朝野前進的動力。李彥秀提及，從上個月27日溫暖的咖啡開始，和解飯可謂一波三折、好事多磨，選在10日總統國慶談話後，13日基隆罷免投票前，拖了半個月的朝野餐敘，在時間的安排上不僅煞費苦心，恐怕也是最後的機會。李彥秀說，韓國瑜搭起朝野面對面溝通的平台，但和解飯成敗的關鍵，恐怕不是在座的任何一位委員，而是500公尺外，凱達格蘭大道上的賴清德，「智慧之鑰，存乎一心」，要成為2350萬人的桶箍，還是分裂對峙的火藥，比朝野更需要和解的，恐怕是賴清德總統內心的天人交戰。