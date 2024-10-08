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外交部長林佳龍昨接待美國眾議員萊斯可（Debbie Lesko）一行，強調他們在國慶期間訪台「深具意義」，期待在半導體供應鏈重組的關鍵時期，能深化台美交流合作。林佳龍認為，台美半導體供應鏈互補互惠，分工符合三方利益。外交部長林佳龍指出，ˋ這次來訪的美國眾議員萊斯可、畢格思（Andy Biggs）議員均由亞利桑那州所選出，那裡也是台積電美國廠的所在地，因此他昨接待訪團時特別說明，在半導體供應鏈上，美國擅長上游晶片設計與研發，而台灣則在下游晶片製造上擁有優勢，彼此在供應鏈上互補互惠，「而台灣持續精進晶片製造，並佔據全球的領先地位，也符合台灣、美國與整體半導體產業三方的最佳利益」。林佳龍強調，這次訪團特別在6日至11日訪台，並祝賀我國國慶，「深具意義」。面對中國威脅，台灣擁有強化自身防衛能力的決心，也感謝美國對台灣國防不遺餘力的支持。​最近美國東南部受到海倫颶風襲擊，已超過200多人罹難。林佳龍表示，台灣也才歷經山陀兒颱風登陸，對颱風所造成的災害都能感同身受，因此這次也特別向訪團表達我國的慰問，期待兩國所有受災民眾都能早日恢復正常生活。