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總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今（8）日說，當天聽到賴清德說中華民國生日快樂，覺得很開心、很欣慰，只是祖國論是什麼意思，有點燒腦，還要想一想，但韓國瑜希望賴清德能放棄台獨黨綱，讓台灣不再有國家認同問題。韓國瑜今接受中廣節目主持人王淺秋電話連線訪問。談到賴清德在國慶晚會的致詞，韓國瑜說，本來以為賴清德還是會重申互不隸屬，沒有預期到賴清德會說中華民國生日快樂，這跟他的預期不同，確實有被震撼到。至於兩國論，講得很饒舌、燒腦，大家要回去再仔細想想賴清德是什麼意思。但無論如何，聽到賴清德說中華民國生日快樂，回到國慶主軸，還是讓人很開心。資深媒體人李艷秋說，當天賴清德致詞完，韓國瑜有當面稱讚「講得很棒」。韓國瑜今也說，當天確實很欣慰，因為賴清德如果又說互不隸屬，又會造成很多不必要的衝突、政治上的誤解，大家情緒又會盪到谷底。再談到與行政院長卓榮泰的和解飯，韓國瑜也說，不是只有為了總預算，現在三黨不過半，如果和解能擴大到國家認同，大家一起認同中華民國，兼任民進黨主席的賴清德，能勇敢再把台獨黨綱凍結，國內就不會再有國家認同的問題，政黨攻防只限於內政、資源分配上有所不同，國家格局一定會不一樣，因此就看賴清德國慶日當天，會再如何闡述對國家的看法。