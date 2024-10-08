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▲鴻海科技集團董事長劉揚偉乘坐MODEL C進入科技日現場。（圖／記者吳翊緁攝影）

鴻海科技日今（8）日盛大登場，鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海走過50年，如今的成就離不開創辦人郭台銘打下的穩固基礎。他指出，現在人工智慧已融入生活，且AI對企業來說具有商業價值，面對眼前的變化，「鴻海的供應鏈準備好了（Our supply chain is ready）！」第5屆鴻海科技日於8日至9日舉行，預計除了釋出MODEL D及MODEL U等2款全新電動車之外，鴻海與輝達合作的GB200伺服器採用Blackwell架構的AI高階晶片，也推估將在會中亮相。鴻海成立50週年，如今掌握全球伺服器市場40%的市佔率，可說是全球最大的伺服器製造商，智慧製造、智慧城市和智慧電動車是鴻海3大智慧平台的核心，鴻海正利用AI變得更強，同時，透過客戶製造出來的產品推動AI發展。劉揚偉稍早乘坐MODEL C入場，他表示，鴻海科技日在2020年初登場，轉眼間5年過去了，今年的參與人數是當年的2倍，場地面積也倍增，今年首次開放第2天給一般民眾參觀，盼藉由分享科技創新，啟發台灣社會。劉揚偉提到，鴻海走過50年，如今的成就離不開創辦人郭台銘打下的穩固基礎，鴻海是一家大型公司，其製造卓越能力正在被AI重新定義。他點名合作夥伴陣容包括BMW、BCG、輝達（NVIDIA）、西門子（Siemens）等國際廠。劉揚偉表示，人工智慧已融入生活，且AI對企業來說具有商業價值，看得出來AI的需求非常令人振奮，面對眼前的變化，「鴻海的供應鏈準備好了（Our supply chain is ready）！」鴻海的垂直整合能力，其中包括支援GB200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術，位於台灣南部高雄的超級計算中心， 將以GB200 AI伺服器為基礎，也就是說，輝達的Blackwell平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。他指出，這場AI革命不僅僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋鴻海的現有設施、規劃中的廠房，以及正在建設中的園區。鴻海從製造連接器起家，到如今提供系統解決方案，並不斷發展更為複雜的核心技術能力。鴻海今日股價結束連2日漲勢，盤中一度下跌2.5元至195元，跌幅超過1%。