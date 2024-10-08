我是廣告 請繼續往下閱讀

中美洲國家宏都拉斯去年與台灣斷交之後，轉與中國建交，但原先預計能獲得龐大的中國市場，沒想到卻遲遲未實現，中國迄今只買了36噸白蝦，且價格還比台灣低5成，而台灣在外交關係生變後，採購量也大幅減少。有宏國媒體指出，宏都拉斯蝦農和出口商正在經歷55年以來最糟糕的時刻。根據宏國媒體El Heraldo報導，宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）數據顯示，與2023年同期相比，宏國2024年第三季的白蝦出口量從6073萬5493磅減少至4539萬8240磅，減少了約1533萬7254磅，若以百分比計算，則下降了25.2%。Andah理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）解釋，今年對台灣出口同比減少了1375萬3303磅，降至660萬6853磅，減幅67.6%；同期，對墨西哥出口降至1182萬7699磅，年減29.7%。這導致外匯收入減少了4063萬9079美元。截至2023年9月，蝦的產值為2.038億美元，而2024年第三季度則為1.639億美元。不過哈維耶後續指出，出口下降的部分損失已由對歐盟的出口增長所彌補。第三季對歐盟出口量從125萬57479磅增加到1623萬9560磅，年增29%。歐盟已成為宏都拉斯養殖蝦的最大市場，消費了35.77%的出口產品。宏都拉斯白蝦產業公司高層一致認為，去年3月，在卡蕬楚（Xiomara Castro）政府正式宣佈宏都拉斯與台灣斷絕外交關係，對該國造成龐大影響。台灣從宏都拉斯白蝦出口最大市場，退居到第四大，且雖然仍能將白蝦出口到台灣，但還需另外繳20%的關稅。Andah執行長阿馬多（Javier Amador）表示，宏都拉斯穩固台灣市場的地位是經過10年努力才建立起來的，但由於政府決定與中國建交，如今已經失去這個市場。蝦農稱，與中國建立外交關係以及與該國貿易協定談判拖延，對宏國蝦農產生了嚴重影響，因為到目前為止，中國僅購買了2個貨櫃的白蝦。南部中小型水產養殖協會（Apemasur）主席克魯茲（Wilmer Cruz）表示，政府宣稱中國會買蝦，來激勵養殖業者，許多業者在獲得政府的財政支持後，便開始進行養殖。然而現在這些養殖業者找不到市場，只能以低價售出。由於水產養殖業陷入困境，宏都拉斯目前也著手採取措施，批准透過國家農業發展銀行（Banadesa）為中小型水產養殖戶提供融資，利率為7%。對此，阿馬多呼籲，政府的紓困措施必須全面性。