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▲阿土伯33歲開始緊盯台股市場，身為菜籃族代表，他每天投入超過5小時，見證過台股上萬點的輝煌時光，也曾經歷金融風暴。（圖／NOWnews資料照）

▲阿土伯多次捐贈各縣市救護消防裝備，2021年11月更一口氣捐22輛消防車，成為為台灣消防史上最大筆的個人捐贈。（圖／桃園市消防局提供）

台股傳奇人物「阿土伯」李金土近日驚傳病逝，享耆壽90歲。他在股海闖蕩數十年，最高身價累積達10億，甚至曾經3天就賺1億，「獨門投資心法」令外界佩服。而阿土伯生前熱心公益，不只擔任義警56年，更一口氣捐出22輛消防車，金額高達1億元，創下台灣消防史上最大筆個人捐贈紀錄。阿土伯33歲開始緊盯台股市場，身為菜籃族代表，他每天投入超過5小時，見證過台股上萬點的輝煌時光，也曾經歷金融風暴。阿土伯的投資哲學為 「4不3要吃8分飽」，阿土伯靠這個獨門投資心法，，更因為常出席鴻海股東會，替散戶投資人發聲，和郭台銘熟識、交情要好。阿土伯生前擔任義警56年，熱心做公益，曾套用俗語：「人死留名，虎死留皮。」只要社會上有任何需要，他會盡量協助，希望能互相幫助，讓社會更好。阿土伯多次捐贈各縣市救護消防裝備，，提供給桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣、花蓮縣等5縣市，他當時表示，選在桃園市舉辦捐贈典禮，並捐出最多的12輛消防車，是因為身邊很多親戚住在桃園，與桃園擁有更多連結。當時不只正值新冠肺炎嚴重時期，受台劇《火神的眼淚》影響，外界也開始逐漸重視消防領域，阿土伯如此大手筆捐贈，讓內政部消防署長蕭煥章感動直呼：「非常感謝阿土伯送愛心、挺消防、護家園，一路以來照顧警消同仁。」阿土伯離世消息曝光後，台北市消防局也發文敬悼，表示李金土先生在股市打拚數十年，堪稱台灣股市的百科全書，在累積了財富後，阿土伯秉持福澤鄉民的理念，選擇回饋社會，曾擔任義警、義消50多年，近幾年更捐款近1億元給各縣市消防局共22輛消防救災車輛，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄，如今離開人間，享耆壽90歲，讓人感到非常婉惜。台北市消防局透露，阿土伯生前共捐贈本局2輛配備高規的高頂救護車，分別為阿土伯2號及28號，期間幫助很多需要緊急救護的傷病患，帶動更多善心人士共同幫助更多的民眾。「想起挺警消、愛臺灣的阿土伯，心中感到萬分不捨，願李金土先生安息，感謝你對社會奉獻良多及對消防弟兄的照顧，成爲消防的最佳後盾及讓這個社會更美好。」