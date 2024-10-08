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▲阿土伯（右）曾多次捐贈各縣市救護消防裝備，2021年11月更一口氣捐22輛消防車，成為為台灣消防史上最大筆的個人捐贈。（圖／桃園市消防局提供）

▲阿土伯從《大富翁》第1代就登場，在設定上，他的個性憨厚耿直、心地善良純樸，以農民的形象登場。（圖／大宇大富翁 Wiki）

被譽為「散戶代言人」的台灣一代股神「阿土伯」李金土，證實在2024年10月6日逝世，享耆壽90歲，，病逝消息一出各界紛紛面懷這好傳奇人物，也讓許多電玩迷想起，，心地善良、腳踏實地的形象，和李金土產生直接聯想。「散戶代言人」阿土伯在股海闖蕩多年，親眼見證台股各式高低起伏，無論是跌破4000點、突發金融風暴，阿土伯始終冷靜看待，並耐心分析達到獲利的目標，過去曾創下3天賺1億的驚人紀錄，阿土伯6日被台北市義勇大隊證實過世，消息在社群快速流傳，，「我大富翁只選阿土伯」、「阿土伯是小時候的回憶，大富翁阿」、「一代傳奇，之後只能在大富翁裡緬懷了」、「兩個阿土伯都是腳踏實地，不怕吃苦的大好人。」《大富翁》是由大宇資訊以桌遊大富翁為原型製作的電玩，首作在1989年11月就推出，但較廣為人知的，是1998年推出的《大富翁4》；，不過現實中的阿土伯，並非《大富翁》中阿土伯的原型。阿土伯從《大富翁》第1代就登場，在設定上，他的個性憨厚耿直、心地善良純樸，空閒時喜歡喝喝茶、拉胡琴，從小到大的夢想就是「開一間大農場」，在裡面種各式水果、花卉、養小動物；遊戲內象徵台灣早期許多勞動階級，尤其是農民，用忠厚老實、客觀的心態面對每一天的工作和挑戰，就算靠著土地、耕種賺了不少錢，仍會為了下一代或是自己的理想著想，不讓自己鬆懈，和現實生活中的「散戶代言人」阿土伯，不僅綽號相同，個性也不謀而和。