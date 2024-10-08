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文策院舉辦的「2024TaiwanCreativeContentFest創意內容大會（TCCF）」將於11月5日起登場。提供產業交流、激盪、剖析最新趨勢的「FORUM國際論壇」，今年特別邀請到韓國綜藝王牌製作人羅暎錫、泰國國家軟實力策略委員會電影暨劇集小組委員會主席ChalermchatriYUKOL、影視業務涵蓋全球的法國製作公司FederationStudios總裁PascalBRETON等人參與對談，更有演員柯震東、吳可熙、林哲熹、劉品言的話題星光場等，引發搶票熱潮。今年「FORUM國際論壇」以「TogetherforImpact」為主題，邀請日、韓、泰、菲、新、英、美、法、印尼、馬來西亞、哥倫比亞等12國、超過25位產業專家、演員等講者進行15場專講與對談，囊括綜藝、影視、動畫、兒少及IP內容等議題，探討國際策略思維、產業跨國合作經驗、IP內容跨域與內容當地化，以及國際市場新興趨勢。此次論壇最具話題與討論熱度的場次，為來自韓國、打造眾多膾炙人口的綜藝節目《BiongBiong地球娛樂室》系列、《尹食堂》、《兩天一夜》、《新西遊記》的綜藝王牌製作人羅暎錫（NahYung-suk），他將揭開節目背後的創作祕訣，並深入解析如何憑藉創新內容和敏銳市場洞察力，成功推動韓國綜藝節目風靡全球。泰國近年來影視發展蓬勃，包含愛情、校園、恐怖、奇幻以及BL等題材多元，在情節與角色設計更有許多創新。此次邀請到泰國國家軟實力策略委員會的電影暨劇集小組委員會主席ChalermchatriYUKOL，將深入分享泰國影視資源的多樣性，並探討泰國政府如何利用影視產業進行國際文化推廣。涵蓋製作、發行、合作和版權管理的法國公司FederationStudios，著名影視作品有《巴黎情報局》、《環遊世界80天》，以及版權銷售190國、授權12國翻拍的暢銷電視劇《找我經紀人》等，總裁PascalBRETON將分享透過跨國合作和版權管理擴展全球市場的祕訣。改編自漫畫《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的BL深夜日劇在亞洲掀起熱潮，電影版未上映就吸引海外搶購版權。此場次邀請到日劇及電影版導演風間太樹、製作人本間奏美、泰國版電視劇導演NuttapongMONGKOLSAWAS，分享漫畫改編成日劇，以及翻拍成泰劇的挑戰與背後的思考。想知道這些恐怖題材如何被創造出來，又是如何拓及全球市場？泰國恐怖片導演BanjongPISANTHANAKUN、日本恐怖大師一瀨隆重、臺灣《女鬼橋》導演奚岳隆將齊聚一堂，從自身經驗出發，分享如何堆疊出恐怖片題材元素及文本構思的創意脈絡今年論壇最具星光與話題討論的星光場，臺灣演員劉品言、吳可熙、柯震東與林哲熹都將出席，藉由自身的跨國演出經驗，分享如何在多元文化的團隊中建立默契、適應不同的導演風格與製作流程，並在角色詮釋上融入文化細節。文策院董事長蔡嘉駿表示，今年「FORUM國際論壇」將帶來眾多精彩的探討與對話，期盼臺灣文化內容產業能吸收來自世界各地的創新思維，並藉由國際策略合作提升競爭力。「TCCF創意內容大會」為亞洲重要內容產業盛會，每年吸引全球多國買賣家齊聚交流洽商。2024年TCCF將於11月5日至11月8日於臺北南港展覽館二館7樓舉辦，共分成「PITCHING提案大會」、「MARKET市場展」與「FORUM國際論壇」三大單元。「FORUM國際論壇」將於11月5日至11月8日TCCF期間舉辦，報名時間即日起至10月28日止，額滿為止。