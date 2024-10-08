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▲當市長陳其邁喊出三天修復高雄時，高雄市醫師公會常務理事蔡昌學認為是不可能任務，但是當6日晚間驚訝發現主要道路皆已暢通，直呼「這座城市的修復力實在太驚人了。」(圖／截自陳其邁臉書)

繼1977年賽洛瑪颱風後，山陀兒挾17級風的威力直擊高雄，暴風圈更是停留長達10小時，讓市容遭嚴重破壞，路樹倒塌遍地可見、超過220所學校受損，但風雨過後，高雄在短短三天內便重回正常生活的軌道，災後停班課的決策，是箇中關鍵。在10月3日傍晚，風雨明顯減弱後，高雄市府各局處便立即出動，進行第一波的清理作業；此時面臨到一個重要問題：隔天（週五，4日），是要正常上班課，還是繼續停班課？據了解，市長陳其邁與市府團隊在決策時，確實有一番熱烈討論，最終考量到全市各處道路、學校情況，就算正常上班課，也必然出現交通受阻、校園難以使用的狀況，因此決定依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》第四條第三項規定：「三、風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。」宣布停班停課。宣布之後，網路社群出現明顯二元看法，但知道高雄狀況與高雄居民，絕大多數都支持市府決策；質疑及批評者，在網友們提供高雄路樹倒塌、看板掉落，交通受阻的照片後，也轉而沈默。例如中華、博愛、自由等南北向幹道，快慢車道都可以見到斷折的枝幹橫亙其中，慢車道旁停車格中的車輛無法駛離，有些路段更是從雙向六線道縮減成單線道，民生路上著名的「安全帽樹」遭到連根拔起，景象震撼許多老高雄人。緊接著，10月4日到6日三天，包括陳其邁在內，市府局處全部動起來，與外縣市支援的團隊，以及國軍、台水、台電人員，一起投入災後復原，包括主要道路、校園、公園，都可見到工作人員的身影，市民也有自發清理家園，或是主動提供飲料感謝工作人員的行動。10月7日週一上班上課日時，城市的脈動已經重回軌道。高雄市醫師公會常務理事蔡昌學就在臉書發文，表示當時風災過後市容滿目瘡痍、到路樹倒橫阻，當市長陳其邁喊出三天修復高雄時，他也認為是不可能任務，但是當6日晚間他外出用餐時，卻驚訝發現主要道路皆已暢通，直呼「這座城市的修復力實在太驚人了。」