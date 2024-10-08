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股市名人阿土伯（本名李金土）昨（7）日驚傳因病過世，享耆壽90歲。阿土伯縱橫台股數十年，曾在3天賺到1億元，最高身價曾高達10億元，成為股市傳說。昨日經台北市義勇大隊證實，阿土伯已逝世。除了3天賺到1億元的事跡，阿土伯也曾經在鴻海股東會上，拱郭台銘出來「選總統」，還表示為了支持郭董，要加碼捐錢到1500萬元。阿土伯30歲時投入股市，據悉身價最高曾達10億元，扛過台股跌破4000點低潮與全球金融風暴。阿土伯敢說敢言形象深植人心。回顧鴻海在2017年的股東會上，不少股東勢衝著郭董而來，股市名人劉台安跟阿土伯再度上演「選總統」戲碼，兩人都拱郭董出馬選總統。阿土伯還說，要加碼捐錢到1500萬元，要郭董「選總統救台灣！」阿土伯在當時表示，感謝郭董賺錢賺得很快，讓股民都有利。他當時鼓勵郭董出來選總統，強調要把先前所提到的 1000 萬加碼捐到 1500 萬，力拱郭董選總統，並大喊口號「選總統救台灣」，還說全台灣總統沒有第二個人選了。郭台銘則笑回：「把這1500萬買鴻海股票。」而郭台銘去年一度參戰總統大選，也算是回應阿土伯長期的希冀。阿土伯在股市行情好的時候曾3天賺1億，曾分享自己的投資理念是「4不3要吃8分飽」。4不是「不貪心、不融資、不放空、不聽謠言」；3要是「要做功課、要量力而為、要愛惜生命」；而8分飽則是指不追求「買在最低、賣在最高」的可能性。