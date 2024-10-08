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紐約洋基今（8）日在美聯分區系列賽G2以2：4不敵堪薩斯皇家，球隊當家球星「法官」Aaron Judge本場比賽3打數敲1安打，吞下1次三振，根據大聯盟統計，他在此役中以34.3%的被三振率，登上大聯盟史上被三振率最高的打者，對於一名高機率拿下今年美聯MVP的強打來說有些尷尬，在美國媒體《Talkin’ Baseball》的社群發文下也有球迷吐槽Judge是：「MLB的James Harden」，季後賽表現和例行賽有落差。洋基隊這一場比賽打擊火力串聯不理想，兩名主砲Juan Soto和Aaron Judge合計6打數1安打，沒有打點進帳，球隊本場比賽雖有7支安打和5次四壞球，但只拿到2分，其中1分還是9局下J. Chisholm Jr.用陽春砲打回來的，壘上有人的機會把握不佳。Judge本次季後賽前2戰，7打數敲1安，被三振了4次，對比他在例行賽58轟144分打點，.322/.458/.701的打擊三圍，有所落差。事實上過去在季後賽他就有表現下滑的問題，在今天賽前，其生涯季後賽總計203打數敲出36支安打，打擊三圍.206/.307/.451，貢獻13轟和25分打點，但也吞下了69次三振。根據MLB提供的數據，在今天第一局吞K後，Judge在今年季後賽前6打數吞下4K，這讓他在大聯盟季後賽史上至少打超過200打數的打者中，擁有「最高的被三振率」34.3%，高過Martin Maldonado（34.2%）、Cody Bellinger（32.6%）、、Reggie Sanders（31.5%）、和Mike Napoli（30.8%）。大聯盟近年追求長打和力量的完全釋放，對於揮棒確實擊中球的重視程度有所下降，過去洋基前強打Alex Rodriguez也點評過這種現象，他認為這種打擊模式，讓打者在季後賽不容易有好的發揮，因為季後賽各隊精銳盡出，不太會給重砲們好球打；而且都是面對前3號輪值，這些投手失投的可能性下降，這時候能紮實地把球打出去，比追求長打更重要。