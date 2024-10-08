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▲温昇豪非常看重台灣的影視產業。（圖／記者吳翊緁攝）

「伊林一哥」温昇豪近日傳出跳槽凱渥，因他在籌備的大戲《整外春秋》多次和伊林高層意見不合，加上李銘順牽線，有可能會跳槽，對此温昇豪也回應消息，直呼和伊林的關係像家人一樣。温昇豪演而優則導，對於戲劇市場一直都抱有相當大的熱忱，希望將景氣帶起來，3年前温昇豪就成立製作公司拍攝新戲，當時凱渥正是他的股東之一，對於拍攝《整外春秋》和伊林鬧不合一事，温昇豪有一說一：「沒有跳糟凱渥，與伊林親如家人。」温昇豪表示，「我跟伊林是親如家人的關係，我們完全沒有鬧翻。」他表示，周刊這篇報導寫的都不是事實，令人啼笑皆非，「報導中提到的『伊林勸阻我不要太躁進？意見不合？』我完全沒有感受到這些，內文中提到我的拍戲損失數字也不對，我是損失8位數，少一個零，差很多好不好。」温昇豪說，現階段他最想做的事，是如何把市場活化，影視市場的大環境非常不景氣，「我們唯一能做的，就是努力把市場規模做大，但我只是一個影視從業人員，我也不能說大話。」事實上，為讓產業活絡，把市場規模做大，3年前，温昇豪已從演員身分，同步成立公司製作拍攝新戲，幕前幕後同步發展。當時凱渥即為他公司的股東之一，伊林也完全知道。伊林表示，影視產業的競合關係與時俱進，為了市場共榮共存，大家各自努力良性競爭，伊林近期也與其他產業進行跨領域合作，目的都是希望產業愈來愈好，愈來愈強大。