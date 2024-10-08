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民眾黨立院黨團今（8）日召開記者會指控，由民眾黨主席柯文哲在台北市長任內興建的林口社宅，竟有上萬坪面積被挪作高級酒店公寓再出租。立委張啓楷強調，民進黨政府喊蓋社宅這麼久，卻只蓋好3.2萬戶，其中2萬戶還是柯文哲蓋的。黃珊珊也痛批「社宅是要用蓋的，不是用騙的。」總召黃國昌更直指民進黨政府，連割柯文哲稻尾都不會。民眾黨團今天指出，民進黨政府無視有上千戶百姓還在苦苦等待候補林口社宅，反而將上萬坪面積的社宅租給廠商轉作高價酒店公寓再出租。立委黃珊珊表示，總統賴清德先前喊出，要在前總統蔡英文承諾的12萬戶社宅、8萬戶包租代管基礎上，8年再蓋13萬戶社宅、包租代管17萬戶，並擴大租金補貼到50萬戶，「這根本是芭樂票跳票後，再開一張更大的芭樂票。」張啓楷也表示，民進黨政府喊蓋社宅這麼久，卻只蓋好3.2萬戶，「其中2萬戶還是柯文哲蓋的」，好不容易蓋好的還被挪用當高價酒店，「請問民進黨對得起人民嗎」？總召黃國昌痛批，柯文哲蓋好社宅，民進黨政府卻連割稻尾都不會。當初柯文哲還發文表示，很欣慰中央採納他的居住正義政見，結果賴清德所允諾的居住正義，竟然是將社宅轉租作為高級酒店嗎？請賴清德自己出面說清楚、講明白。