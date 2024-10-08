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▲台中役男專車竟播出解放軍影片。（圖／翻攝自國會直播頻道）

台中市役男入營專車遭爆料車上播放有關解放軍的影片，內容是「為共產主義奮鬥終生」。對此，行政院長卓榮泰今（8）日表示，司機自行播放。立法院今日院會繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。民進黨立委沈伯洋在質詢時引述網路資訊，指台中入伍新兵搭乘遊覽車前往軍營時，車上竟然播放有關解放軍的宣傳影片，內容是「為共產主義奮鬥終生」。卓榮泰回應表示，有幾種可能，包括國防部直接包車、新兵自己的福利委員會找遊覽車，或是地方民政局兵役科的專車等，如果直接立法規範車上可以播放什麼，這又太過份。卓榮泰說，這是發生在9月23日，台中市政府載送役男的車輛上面，現在的說明是司機自行播放，這是警覺性跟習慣性的問題，未來各種契約中一定會要求，不能有來自中國的任何產品，且對於行為人的樣態，也可以在契約中做適合的文字說明，而不是直接裁罰，希望中央和地方能合力填補這些漏洞。內政部長劉世芳補充說，這個案例是台中市政府的兵役徵集，台中市府用外面的遊覽車把服兵役的年輕人送到軍營去，所以是在國防部還未接收的前半段，是台中市政府兵役徵集產生的誤導，已經請地方政府要特別注意。至於是否有點滲透，劉世芳說，「我們會來了解。」