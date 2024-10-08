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▲金秀賢日前登上釜山影展，身穿性感露背低胸禮服亮相，狀態絕佳。（圖／金秀賢IG）

▲金秀賢（右上）主演的電影《非普通家族》10月16日將在韓國上映。（圖／官方IG）

▲金秀賢（左）與前夫車敏根（右）5年婚姻畫下句點，已經完成離婚程序。（圖／金秀賢IG）

南韓女演員金秀賢上個月爆出離婚消息，令粉絲感到相當意外，近日她出席釜山影展，氣色看起來很不錯，身穿低胸、大露背禮服，氣質極佳。金秀賢主演的電影《非普通家族》也即將在韓國上映，昨（7）日她低調出面受訪，坦言自己沒有特別預期會被關注，但報導出來時她也沒有太過驚慌，只是覺得一切都順其自然，心境相當樂觀、正面。金秀賢因演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等，在國際上頗具知名度，近年她也參與熱門韓劇《京城怪物》的拍攝，還主演電影《非普通家族》，2日也現身釜山影展，氣色看起來很不錯，低胸V領洋裝搭配鑽石項鍊相當吸睛。金秀賢昨（7）日也首度在離婚後接受媒體訪問，她坦言離婚消息被媒體報導出來時，自己其實也沒太過驚慌，只是覺得這並非是她決定的時機，但她也選擇接受事情的發生，一切都順其自然。被問到心情有沒有特別沮喪或悲傷，金秀賢則說她不希望因為私人情緒造成別人的困擾，所以她一直都保持樂觀愉悅的態度。據了解，金秀賢和企業家前夫車敏根的婚姻只維持了約5年時間，兩人在2019年公開戀情沒多久後就決定閃婚，當時他們愛的相當高調，還在首爾新羅酒店舉行盛大婚宴，並於結婚隔年生下女兒。怎料這段愛情並不長久，金秀賢的經紀公司YG娛樂9月23日回應，離婚是二人慎重討論後決定的結果，未來也會繼續支持彼此，並未公開離婚主因。而車敏根（英文名：Matt Shampine）的背景也不簡單，他曾擔任全球共享辦公服務公司WeWork的亞太區總監兼韓國代表，目前是地產中介服務平台「Dong Nae」的CEO，算是年輕有為的企業家代表。