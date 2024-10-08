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台股ETF從即日起到月底將有17檔上演除息秀，其中，群益科技高息成長（00946）今（8）日先發演出。此外，擁有超過91萬股民的元大台灣價值高息（00940），今日是最後買進日，將在明日除息，想參與除息的投資人可把握機會買進。00946被稱為科技版00919，主打新一代科技高息ETF，今日是自掛牌以來的第3次除息，每股將配發現金股利0.054元，收益分配發放日為10/30。雖然較首次配息0.067元縮水，但仍高於00940的0.05元，有不少投資人將00946視為00940能否順利填息的風向球，受到市場關注。若以昨日收盤價9.66元計算，今日除息參考價為9.6元，單次現金殖利率0.56%、年化約6.72%。不過，今日上午00946股價在9.5元附近震盪，截至11點半，股價為9.52元，較昨日下跌1.45%。不過，從自上市以來的表現來看，00946的基金規模成長196%，目前規模達到131.4億元。其選股邏輯著重於上市櫃前250大市值的電子股，力求在穩定的高息之外，亦有成長動能。法人指出，除了野村趨勢動能高息（00944）外，月配息ETF年化配息率多在5%以上，像是9/24除息的復華台灣科技優息（00929），每股配0.14元、年化配息率8.95％最高，但台股震盪下，ETF市值都受到壓抑，而00946、00940的股價都未在發行價10元以上，想要短期套利的人要留意高息入帳前出現的價差。