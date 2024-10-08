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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案遭到羈押，週刊報導，威京集團主席沈慶京心腹朱亞虎2020年4月告訴柯文哲帳房李文宗「7人210好了，感謝560」，李文宗則回應「謝謝將軍」，並指該對話已成收賄鐵證。對此，律師黃帝穎今（8）日分析柯文哲難逃收賄重罪的四大事由，強調柯文哲目前就算只查獲朱亞虎認罪行賄的210萬，仍足以依據「違背職務收賄罪」重判。週刊爆料，沈慶京2020年為了讓京華城容積率從392%增加到560%，與心腹朱亞虎到台北市府市長室與柯文哲密談後，民眾黨政治獻金專戶收到威京集團7名員工匯入共210萬元，隨後京華城容積率也獲確定定為560%；2020年4月初，朱亞虎告訴柯文哲的帳房李文宗「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，李文宗隨即回應「謝謝將軍」。對此，黃帝穎分析柯文哲難逃收賄重罪的四大事由，第一，朱亞虎與柯沈密約，朱亞虎認罪行賄，足證市長公權力與獻金具「對價關係」，且柯文哲在場即明知。再來，黃帝穎說，行賄者認罪，近十年貪污案件收賄者均判有罪。柯羈押裁定所列「違背職務收賄罪」，最重處無期徒刑。第三，黃帝穎提到，政治獻金名義收賄，法院照判貪污有罪。他說，時任時代力量主席徐永明及國民黨立委陳超明，均辯稱政治獻金，但只要與公權力有「對價關係」，法院照判收賄有罪。最後黃帝穎表示，法院裁定扣押圖利京華城不法利益111.7億元，百億圖利案只查獲收賄210萬，確實不成比例，但司法實務對收賄罪的認定，不需查獲全部不法利益，只查獲部分金錢，仍足以定罪。黃帝穎指出，以社會常見案件舉例來說，上游毒販被舉報走私十公斤毒品，檢察官查扣只有1公斤，另外9公斤被告堅不吐實，法院仍針對查獲的1公斤判刑，不會因為未全部查獲就脫免刑責，「換句話說，柯文哲目前就算只查獲朱亞虎認罪行賄的210萬，仍足以依據『違背職務收賄罪』重判」。