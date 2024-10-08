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場次



日期



開賽時間



對戰組合



球場



備註



Game 1



10/12(六)



17:05



樂天桃猿@統一7-ELEVEn



臺北大巨蛋





Game 2



10/13(日)



17:05



統一7-ELEVEn 獅@樂天桃猿



樂天桃園





Game 3



10/14(一)



18:35



樂天桃猿@統一7-ELEVEn



台南



如有必要



Game 4



10/15(二)



18:35



樂天桃猿@統一7-ELEVEn



台南



如有必要





場次



日期



開賽時間



對戰組合



球場



備註



Game 1



10/19(六)



17:05



季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟



臺北大巨蛋





Game 2



10/20(日)



17:05



季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟



臺北大巨蛋





Game 3



10/22(二)



18:35



中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊



統一：臺北大巨蛋





樂天：樂天桃園



Game 4



10/23(三)



18:35



中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊



統一：台南





樂天：樂天桃園



Game 5



10/25(五)



18:35



季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟



洲際



如有必要



Game 6



10/26(六)



17:05



季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟



洲際



如有必要







Game 7



10/27(日)



17:05



季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟



洲際



如有必要





▲中信兄弟昨（7）日以4：3擊敗台鋼雄鷹後，確定奪下全年度勝率王位，而季後賽挑戰賽組合，也確定由統一7-ELEVEn獅交手樂天桃猿，首戰將在台北大巨蛋開打。（圖／統一獅提供）

季後挑戰賽、台灣大賽完整賽程出爐！中華職棒35年季後賽對戰組合確認，下半季冠軍中信兄弟昨（8）日奪勝拿下全年勝率第一直接晉級台灣大賽，，首戰12日選定臺北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。樂天桃猿握有1場主場，13日的主場賽事則在樂天桃園棒球場舉行。。季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，若統一7-ELEVEn獅晉級，會在臺北大巨蛋和台南棒球場擔任主場；若是樂天桃猿晉級，則都在樂天桃園棒球場舉行比賽。季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。賽制：由統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿進行5戰3勝制；統一7-ELEVEn獅先勝1場。10/12-10/15（主場1-1-2制，期間無移動補賽日）賽制：由中信兄弟與季後挑戰賽晉級球隊進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）