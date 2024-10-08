季後挑戰賽、台灣大賽完整賽程出爐！中華職棒35年季後賽對戰組合確認，下半季冠軍中信兄弟昨（8）日奪勝拿下全年勝率第一直接晉級台灣大賽，季後挑戰賽連續兩年上演「獅猿大戰」，由統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿爭奪台灣大賽門票，首戰將在10月12日於臺北大巨蛋火熱開打。
獅猿再戰首輪 大巨蛋掀序幕
季後挑戰賽為五戰三勝制，上半季冠軍統一7-ELEVEn獅握有一勝優勢，並且享有3場主場優勢，首戰12日選定臺北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。樂天桃猿握有1場主場，13日的主場賽事則在樂天桃園棒球場舉行。
象隊19日首戰 等待挑戰者晉級
台灣大賽預計在19日開打，中信兄弟首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在臺北大巨蛋、後面三場則在洲際棒球場。季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，若統一7-ELEVEn獅晉級，會在臺北大巨蛋和台南棒球場擔任主場；若是樂天桃猿晉級，則都在樂天桃園棒球場舉行比賽。
季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。
⚾️季後挑戰賽賽程：
賽制：由統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿進行5戰3勝制；統一7-ELEVEn獅先勝1場。10/12-10/15（主場1-1-2制，期間無移動補賽日）
⚾️台灣大賽賽程：
賽制：由中信兄弟與季後挑戰賽晉級球隊進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
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季後挑戰賽為五戰三勝制，上半季冠軍統一7-ELEVEn獅握有一勝優勢，並且享有3場主場優勢，首戰12日選定臺北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。樂天桃猿握有1場主場，13日的主場賽事則在樂天桃園棒球場舉行。
象隊19日首戰 等待挑戰者晉級
台灣大賽預計在19日開打，中信兄弟首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在臺北大巨蛋、後面三場則在洲際棒球場。季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，若統一7-ELEVEn獅晉級，會在臺北大巨蛋和台南棒球場擔任主場；若是樂天桃猿晉級，則都在樂天桃園棒球場舉行比賽。
季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。
⚾️季後挑戰賽賽程：
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對戰組合
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/12(六)
| 17:05
| 樂天桃猿@統一7-ELEVEn
| 臺北大巨蛋
|
| Game 2
| 10/13(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn 獅@樂天桃猿
| 樂天桃園
|
| Game 3
| 10/14(一)
| 18:35
| 樂天桃猿@統一7-ELEVEn
| 台南
| 如有必要
| Game 4
| 10/15(二)
| 18:35
| 樂天桃猿@統一7-ELEVEn
| 台南
| 如有必要
賽制：由統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿進行5戰3勝制；統一7-ELEVEn獅先勝1場。10/12-10/15（主場1-1-2制，期間無移動補賽日）
⚾️台灣大賽賽程：
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對戰組合
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/19(六)
| 17:05
| 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 2
| 10/20(日)
| 17:05
| 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 3
| 10/22(二)
| 18:35
| 中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊
| 統一：臺北大巨蛋
|
| 樂天：樂天桃園
| Game 4
| 10/23(三)
| 18:35
| 中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊
| 統一：台南
|
| 樂天：樂天桃園
| Game 5
| 10/25(五)
| 18:35
| 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 6
| 10/26(六)
| 17:05
| 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 7
| 10/27(日)
| 17:05
| 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
賽制：由中信兄弟與季後挑戰賽晉級球隊進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）