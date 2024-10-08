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民進黨立委沈伯洋今天在立法院揭露，台中市新兵集體前往軍營時，遊覽車竟播放有關中國解放軍的影片，引起各界嘩然。台中市政府表示，經了解，該名司機平常就喜歡看中國軍教片，應是透過YouTube大數據選到該片。由於司機已嚴重違反契約規定，民政局對此嚴厲譴責，將嚴正追究業者責任，隨車的區公所課長未發現與制止，也會送考紀會懲處。立委沈伯洋指出，遊覽車司機播放的軍教片，內容是「為共產主義奮鬥終生」。台中市議員張廖乃綸今（8）日質詢時表示，這件事非常嚴重，她聽到消息很驚訝，要求民政局說明平常如何規範外包遊覽車。民政局長吳世瑋表示，根據了解，這名司機平常就喜歡在車上播放中國軍教片，個人期期以為不可。依照合約內容，車上只能播放宣導安全措施的影片，廠商明顯違約，將會進行扣罰；至於押車的區公所課長未及時制止，也會送考紀會懲處。民政局隨後以新聞稿說明此事，該事件是257旅步一營新兵於9月23日搭乘中市府委外遊覽車前往嘉義中坑營區，對於遊覽車司機誤播中國軍教片一事，純為遊覽車公司自行播放，此行為嚴重違反契約規定，民政局將召開會議檢討予以懲處，並函知業者務必落實契約、針對駕駛加強教育訓練，車上除播放車輛配備及安全逃生措施等影片，禁播其他影片。相關單位進行訪談，將過程上傳網路的新兵表示，車子從台中開到嘉義，快到營區時看到這部影片，覺得奇怪，拍下後順手上傳個人Threads社群帳號。根據江姓司機向民政局說明，他當天用YouTube輪播電影，不清楚播放的影片為何？他表示平時多利用YouTube看喜劇、警匪及戰爭類型影片，其中包括中國影片，民政局推測經大數據推薦，輪播時出現該影片。負責帶隊的北屯區公所人員則說明，此梯次役男有82人，分兩部遊覽車載往營區，護送人員因遊覽車已坐滿42位役男，僅能坐在司機旁，但司機座位的螢幕沒聲音，因沒全程看電視螢幕，沒發現任何中國軍教片的片段，若有發現一定會制止。