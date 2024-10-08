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美國總統大選邁入倒數！美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）近來接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，其中針對台海議題，她表示將會延續拜登的「一個中國」政策，並稱美國「不應尋求衝突」，而該保護美國商業利益。根據CBS報導，目前距離美國總統大選僅剩四星期左右的時間，郵寄投票也已經登記完畢。而賀錦麗近日與搭檔、明尼蘇達州州長華茲一同接受「60分鐘」的訪問，並就多項議題發表意見，其中也談及了中國問題。針對中國以及台海議題，賀錦麗表示，美國「不應該尋求衝突」，而是保護美國的商業利益。不過賀錦麗並未針對美國是否會動武來支持台灣一題做出回答，「我不會討論假設性問題」。賀錦麗進一步表示，「我們需要確保維持『一個中國』政策，這包括支持台灣自衛的能力，以及我們需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。」而在俄烏戰爭問題上，賀錦麗重申，烏克蘭必須在自己的未來有發言權，並指如果共和黨大選對手、前總統川普（Donald Trump）仍在白宮，蒲亭現在就可能會身處基輔。賀錦麗指出，川普稱「可以在首天結束戰爭」，她形容對方只會要求烏克蘭投降。此外，7日正值巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲以色列1週年，中東局勢至今仍然緊張。華府被指對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）缺乏影響力，亦質疑對方是否美國的親密盟友。賀錦麗認為，美國和以色列民眾之間是否有重要的聯盟關係才是重點。無論誰會在11月的大選中獲得勝利，都將會有一系列的外交問題必須解決。在訪問中，主持人惠特克（Bill Whitaker）向賀錦麗提問，她認為哪個國家是美國最大的對手？賀錦麗則回應道，伊朗就是一個明顯的例子，「伊朗手上沾滿了美國人的鮮血」，「我們所看到的就是這次對以色列的襲擊，200枚彈道飛彈，我們需要採取措施，確保伊朗永遠無法成為擁核國家，這是我的首要任務之一。」