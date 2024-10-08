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▲經發局今年委由成大研究發展基金會團隊執行「113年台南市淨零公正轉型-中小企業熱點衝擊產業分析與人才培訓」，並從中小企業產業鏈中尋找重要利害關係人。（圖／南市府提供）

近年氣候變遷衍生的極端氣候問題嚴重衝擊全球社會，並且在碳交易、碳稅費等碳定價政策推動之下淨零轉型已是眾多中小企業須嚴肅面對的課題。市長黃偉哲認為，對台南市眾多中小企業而言，不論人才、技術或資金，處處都是邁向淨零減碳的挑戰，南市府將協助中小企業「先減少排放，再淨零排放」過程中，落實公正轉型核心價值。台南市政府獲國家發展委員會補助計畫進行台灣2050淨零排放「十二項關鍵戰略」中「公正轉型」專案計357.5萬元，以台南市中小企業業者為「公正轉型」(Just Transition) 之利害關係人進行輔導。經發局於113年9月至11月間針對受衝擊中小企業進行現場深度訪談與問卷調查、辦理淨零中高階人才培訓課程、舉行利害關係人焦點工作坊及產官學研討會議經發局表示，今年委由成大研究發展基金會團隊，結合陽明交通大學與工研院資源執行「113年台南市淨零公正轉型-中小企業熱點衝擊產業分析與人才培訓」，在辨識與掌握台南市短中長期受淨零衝擊的產業，並從中小企業產業鏈中尋找重要利害關係人。透過問卷調查與實地訪視工廠調查中小企業工廠「衝擊程度」、「技術問題」與「執行問題」等，提供中小企業可操作與簡化的工廠減碳決策流程。執行團隊已開始就175家中小企業主進行現場訪視及淨零衝擊問卷調查，敬請業者配合調查作業。另外為因應中小企業相對缺乏淨零轉型相關資訊及人才的狀況，該計畫將邀請「法國標準協會AFNOR Group」貝爾國際驗證機構在今年10月8-9日、16-17日、19-21日與11月1-3日在成功大學試辦4場產業淨零中高階人才培養課程，輔導中小企業人員取得包含組織型碳盤查稽核員 (ISO 14064-1)、專案型碳盤查稽核員 (ISO 14064-2)、產品碳足跡內部查證員 (ISO 14067)，及碳中和主導查證員 (ISO 14068-1) 等國際證照認證學習課程。經發局進一步表示，為讓中小企業快速掌握自身淨零轉型問題，該案預計於10月18日與11月6日分別在贏地創新育成基地與南台灣創新園區，舉行2場利害關係人焦點議題工作坊。另在11月11日於沙崙智慧綠能科學城示範場域舉行1場產官學研討會，由標竿企業現身說法，示範低碳轉型的實踐之路，以及邀請市府相關單位宣導輔導政策及措施，並整合企業訪視問卷調查、訪談及議題討論成果，提出台南市中小企業因應淨零衝擊之因應淨零衝擊之政策構想與輔導作法。期盼藉此契機，協助台南市中小企業 (含特定工廠) 及各員工從中獲得淨零轉型資訊，一同面對產業淨零轉型的挑戰，也在持續協助推動淨零同時，落實「盡力不遺落任何人」的公正轉型核心價值，歡迎台南市中小企業廠商踴躍報名。