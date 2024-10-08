我是廣告 請繼續往下閱讀

「護國神山」台積電即將在10/17舉行法說，外界相當關注CoWos產能擴產進度，對此，知名半導體分析師陸行之今（8）日表示，雖然台積電明（2025）年底CoWos的產能倍增有餘將達75-80k/m，但除了國產設備商萬潤的營收數字非常突出外，均豪第3季季增12%、志聖季減22%，若說這兩家公司有接到CoWos設備大單，目前還真看不出來。陸行之今日發文表示，市場相當看好氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈，第3季營收季增6到12%、年增15到20%，都沒有讓人感到很驚艷，但第2季產業玩家毛利率確實有明顯改善，待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。有網友留言表示，台積電向來誠實，明年產能需求會倍增這麼多，但股票已經反映到明年，投資謹慎。對此，陸行之則回應表示，還好的是CoWos產能對台積電不貴，要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑，折舊攤提還是可控，但現在吃香喝辣的CoWos產業鏈就會比較危險。此外，有網由問台積電的奈米戰可以一直遙遙領先全球多久，以及相關專用供應鏈還能吃香喝辣很多年嗎？陸行之則表示，台積電掌握邏輯晶片製造及晶片整合架構，先進封測技術演進持續領先沒問題，但比較擔心微縮趨緩，光刻機設備投資變貴，大客戶不願買單。