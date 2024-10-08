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鴻海科技日今（8）日盛大登場，外界關切輝達創辦人暨執行長黃仁勳是否將再次站台。鴻海董事長劉揚偉乘坐MODEL C現身，身旁的竟是有「亞洲車神」之稱的陳和皇。第5屆鴻海科技日於8日至9日舉行，預計除了釋出MODEL D及MODEL U等2款全新電動車之外，鴻海與輝達合作的GB200伺服器採用Blackwell架構的AI高階晶片，也推估將在會中亮相。去年鴻海科技日邀來黃仁勳擔任大咖來賓站台，與劉揚偉一搭一唱，宣示合作「AI工廠」，今年科技日將於下週8日登場，黃仁勳是否將再度現身，引發外界關注。劉揚偉稍早乘坐MODEL C進入科技日現場，卻不見黃仁勳身影，驚喜的是，坐在駕駛座的竟是台灣越野拉力賽車手「亞洲車神」陳和皇。陳和皇今年駕駛改裝過後的MODEL C，參賽於泰國舉行的FIA認證越野拉力賽，劉揚偉表示，很開心電動車也能挑戰越野賽，而陳和皇將於鴻海科技日第2天分享其參賽經歷。劉揚偉會中表示，人工智慧已融入生活，且AI對企業來說具有商業價值，看得出來AI的需求非常令人振奮，面對眼前的變化，「鴻海的供應鏈準備好了（Our supply chain is ready）！」鴻海的垂直整合能力，其中包括支援GB200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術，位於台灣南部高雄的超級計算中心， 將以GB200 AI伺服器為基礎，也就是說，輝達的Blackwell平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。