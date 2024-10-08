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▲金城武（右）與爸爸（左）五官神似，都是濃眉大眼，鼻樑相當挺拔。（圖／翻攝自微博）

▲金城武（左）和爸爸（右）感情很好，父子相處起來就像朋友一般。（圖／翻攝自微博）

「不老男神」金城武的頂級顏值一直是粉絲心中難以超越的天花板，今年已經50歲的他，雖然臉上略可見到一絲絲細紋，但仍不減帥度，更是男人味十足。這樣神級美顏的金城武，究竟是像到誰？過去就曾有粉絲挖出金城武與爸爸年輕時的合照，兩人都是濃眉大眼的五官，彷彿同個模子印出來的，爸爸如此帥氣，金城武想不好看也難。1973年出生的台日混血兒金城武，身高180公分，爸爸是日本琉球人，媽媽是台灣人的他，過去在台灣出生長大，因為從小就讀日僑學校、美國學校的關係，金城武外語能力也是一流，更因為出色的外型早早就被星探相中，拍攝廣告、音樂錄影帶入行。出道後金城武的外貌很快就讓無數粉絲淪陷，連帶好奇金城武的爸媽顏值到底有多高，才可以生出這麼優秀的兒子。有粉絲挖出金城武與爸爸的舊照，只見父子二人都是濃眉大眼的長相，金城武的爸爸鼻樑也相當高挺，兩個人笑起來的下顎線幾乎一致，讓粉絲不禁大讚：「難怪可以生出這麼帥的兒子」。至於金城武的媽媽外型如何？網路上並沒有相關照片，但金城武過去曾在自傳中提到，「媽媽是個很典型的媽媽，永遠把孩子、家庭放在首位」，小時候他隨媽媽定居台北，爸爸則是台日兩邊跑做生意，在金城武心中認為爸爸是嚴肅的代表，但他說長大後爸爸越來越開明，對待他跟2個哥哥像朋友一樣，也正因如此兩人父子關係極佳。過去金城武也曾跟爸爸共同出鏡拍攝公益廣告，當時金城武爸爸還特地用中文受訪，笑說金城武長得比他還高了：「所以我罵他的時候，就叫他你坐一下！坐一下！」幽默發言讓金城武在一旁也笑出聲，父子二人親密互動場面相當溫馨。