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歷經中國十一國慶連假，中國股市今(8)日開市，上證指數(滬指)以漲10.13%報3674.4點跳空大漲開出，但隨後如溜滑梯般滑落，至盤中漲幅一度只剩約3%。日本及台灣的中國ETF在中國開市後卻趴在地上，自高空一路下探。中國央行下猛藥救市，頒布一連串救市措施激勵市場，A股9月30日出現16年來最大單日漲幅，但迎接而來的正好是中國十一長假；在長假期間，全球投資者爭相搶進中國相關ETF，仍開盤的香港恒生指數也在假期中一路飆漲。中國相關ETF在九月下旬以來掀起狂潮，被稱為「上市熊貓」的日本日興資産管理公司推出的「上市中國A股指數基金（熊貓）E Fund CSI300」幾乎呈現翻倍上漲；但在今日中國交易市場開盤後，反倒開高走低，盤中跌幅一度破20%，在日本交易所上市的 A 股南方中證 500 指數 ETF在上週狂飆十倍價，今日仍勉力維持漲勢。台股的中國相關ETF今日盤中也一路下滑，元大滬深300正2（00637L）跌破11%；中信中國50正2（00753L）跌幅更突破16%，富邦恒生國企正2（00665L）也下跌約12%。香港恒生指數今日開盤也收斂漲勢，盤中重挫一度達6%。