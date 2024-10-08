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▲玖壹壹成軍15年來，春風推出首支SOLO歌曲〈JDM〉。（圖／混血兒娛樂提供）

春風最近喜事連連，先以電影《白衣蒼狗》入圍第61屆金馬獎最佳男配角、以入圍實境節目播出獲得好評，現在又推出最新歌曲〈JDM〉，是平民天團玖壹壹成軍15年來，春風推出的首支SOLO歌曲。春風在IG驕傲分享，「我的車，我的歌。」透過MV將自己收集的愛車一次展現，許多粉絲狂讚，「太帥了吧」、「帥，哥就是這種風格！」春風的新歌〈JDM〉以台語電音呈現，歌曲滿滿的引擎聲，絕對讓喜愛賽車的粉絲非常有感。MV中春風進入車庫，開心得跳起舞來，三步併作兩步飛奔撲向愛車，反差萌的演出一點都不違和，道出男人愛車成癡的最佳詮釋。〈JDM〉以電影的拍攝規格，賽車展現飄移畫面帥慘， 也有粉絲留言表示「小時候聽鄭伊健的〈極速〉、長大聽春風的〈JDM〉，春風就是適合這一味。」而春風感謝導演高爾賢，可以把動態拍得如此絲滑，自己很滿意。春風也說，「一開始創作寫歌，只是想要把我的車寫進歌裡頭，拍拍影片做個紀念。我與導演通了40秒的電話，討論完腳本答應接下這個艱鉅的任務，MV拍攝經歷過將近24小時的奮戰，終於完成。」喜歡春風的粉絲除了支持新歌和實境節目之外，也要記得參加即將在11月9日、11月10日舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節」。目前卡司陸續公布，演出陣容為玖壹壹（兩日）、玖壹壹X八三夭、玖壹壹X王識賢、高爾宣OSN、麋先生、沈文程、Ozone、U:NUS、草屯囝仔、固定客、PIZZALI、王ADEN、五木、PEATLE、禪波ZENBØ、IVAN艾文、縉Jin、JOYCE就以斯等，玖壹壹預計將邀請30多組好友們一起共襄盛舉。