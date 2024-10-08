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國民黨與民眾黨持續杯葛總預算案，立法院程序委員會今（8）日開會，國民黨團提案，將明年度總預算案暫緩列案，另外民進黨立委沈伯洋等立委提案修法《兩岸人民關係條例》，要求曾參與立法院秘密會議的民意代表，若要赴中需要先行申報並納入國安管制，也遭暫緩列案，民進黨立委雖反對，但人數不敵藍白立委。國民黨團由藍委林倩綺代表提案，將總預算案暫緩列案，民進黨立委莊瑞雄批，程序委員會膨脹到無法無天，國民黨執政縣市10幾位縣市長，要求中央政府盡速編列地方治水預算，但現在國民黨卻連審都不審，把預算閹割掉，程序委員會變詐騙集團。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇反擊，沒有不審預算、也沒有要刪預算，是要求行政院先把沒有編好的預算編好編滿，在野黨沒有刪除一毛錢，民進黨想操作，政府會因此停擺，許多津貼都無法再發放，已經被台灣事實查合中心打臉。表決結果，在野黨10票同意暫緩列案、民進黨僅8票，無人棄權。