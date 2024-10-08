我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來一週，北台灣除了週四、週五之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

東北季風帶來的雨勢真的非常驚人，從昨（7）日晚上開始，北台灣從山區到平地就持續降雨，許多民眾早上被劇烈雨聲吵醒，截至今天中午，不少地區1天半的累計雨量都超過200毫米，堪比颱風等級的降雨，宜蘭南澳的西帽山更是累積到329毫米全台最多，大台北則是汐止的270毫米領先各區。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天東北季風帶來大量水氣，迎風面的大台北、基隆、宜蘭一直在下雨，且會持續到入夜，花蓮、台東下半天起也會有短暫降雨，南部及中部山區午後要留意雷陣雨，氣象署目前持續發布「豪雨特報」。1、宜蘭縣南澳鄉：329.0毫米2、新北市汐止區：275.0毫米3、新北市瑞芳區：270.0毫米4、臺北市南港區：197.0毫米5、臺北市士林區：166.0毫米伍婉華提醒，東北季風還會影響到週末，期間桃園以北及東半部是降雨熱區，明（9）日水氣減少，北部雨勢稍微趨緩，國慶日（10/10）天氣更加回穩，僅東半部、基隆北海岸、大台北山區有短暫零星降雨，午後雷陣雨還是會發生在中南部；週末水氣會再增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。東北季風也會導致氣溫受到影響，伍婉華說明，因為降雨，北部、東北部氣溫比昨天下降1度左右，白天高溫，北北基宜25至26度，花東和金門、澎湖27度，中南部暖熱，依然有30至31度。國慶日各地早晚較涼，北台灣、東半部低溫僅21至23度，南部24至25度。