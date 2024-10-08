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▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 餃貓FAMILY」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 林北係熊」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「ANDEN醬與玉兔日常實用篇-中秋節限定」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「和你一起庫玩中秋節」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「【老子有錢】曾國城 × 籃籃 熱門日常用語」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE TV ｜ 刷子」。（圖／取自LINE）

颱風過後大雨還是下不停，下雨天快用新貼圖來問候平安。 LINE本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（8）日推出1組全新貼圖，是可愛到融化的「白白日記」；《NOWnews》再挖出未上架的隱藏版貼圖3組，其中U世代貼圖不只免費，且免加好友就能無條件下載，快打包最新早安圖、晚安圖。下載期限：2024/11/06使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/11/07使用效期：180天下載期限：2024/11/02使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/11/06使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/25使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/20使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/13使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/11使用效期：90天取得條件：達成指定任務下載期限：2024/10/31使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/15使用效期：90天取得條件：加入好友，限前12萬名下載期限：2024/10/31使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/24使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/23使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/10/19使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/10/10使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/10使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/10使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/09使用效期：90天取得條件：達成指定條件