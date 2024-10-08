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國民黨北市議員鍾小平連日在政論節目中爆料，民眾黨主席柯文哲的USB跟對話紀錄已被破解，且內有「鹹濕對話」將在今天被週刊爆出，會讓柯文哲人設崩壞。不過，他昨又改口稱自己對內容沒那麼清楚。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（8）日大酸，「鍾小平應該是喝醉酒，看到自己手機裡的簡訊內容。」北市議員鍾小平日前爆料，柯文哲的手機已被破解，裡面有柯文哲與一位女記者的鹹濕對話，並信誓旦旦稱，本周二週刊報導出來後，一定讓柯文哲人格毀滅。但鍾小平昨在政論節目《關我什麼事》則又改口說，是司法記者的傳聞，他也不是很清楚。對此，民眾黨發言人吳怡萱今天在臉書發文狂酸鍾小平「應該是喝醉酒，看到自己手機裡的簡訊內容。」更不齒表示，「永遠不要懷疑這個人無恥的極限。」而柯文哲過去也曾被爆出，在前副總統呂秀蓮舉辦的餐會中，大談赴中被招待的狀況，包括「飯後甜點」、「花名冊」等等。外傳也出席該場餐會的現任國防部長顧立雄，昨天則鄭重澄清，從來沒有過那場餐會。