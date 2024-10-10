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▲香港天王劉德華曾經來台灣參與雙十國慶表演。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華當時身穿軍服率領景美女中儀隊登場，氣勢驚人。（圖／翻攝自YouTube）

▲美女主播夏嘉璐31年前也跟劉德華同台表演過。（圖／夏嘉璐臉書）

今（10）日是中華民國雙十國慶，精采表演在總統府前廣場正式登場，除了每年固定會出現的樂儀旗隊表演外，主辦單位也曾邀請過藝人登台。香港天王劉德華31年前就曾經來台灣參與雙十國慶表演，當時劉德華合體景美女中儀隊，手持軍刀擔任指揮官，相當帥氣，經典畫面多次引起網友討論，更有人懷念昔日風光，無奈感嘆：「一切都回不去了！」民國82年時，天王劉德華曾來台參與中華民國國慶演出，當時他身穿國軍「白甲式制服」掛上尉軍階，率領景美女中儀隊進場，軍刀直挺挺貼在身側，神情嚴肅，威風凜凜的畫面讓人印象深刻。每到國慶時刻都有網友挖出這段往事回味，紛紛留言討論，「沒看到影片完全不曉得華仔有來過國慶晚會！有生之年還有機會看到華仔來台灣慶祝雙十節嗎？」、「那年代的確港星都來台灣」、「一切都回不去了！」。據了解，當年劉德華受邀表演，不僅跟著儀隊登台，還加碼飆唱〈我愛你〉、〈神魂顛倒〉等經典熱門歌曲，珍貴畫面成了「時代的眼淚」。值得一提的是，當時站在劉德華身後的儀隊隊長，是如今的美女主播夏嘉璐，她笑說當年5名隊長配合劉德華演出，全都戒慎恐懼非常緊張，就怕砸了儀隊招牌。2020年夏嘉璐也曾在臉書發文，貼出31年前國慶表演同框劉德華的照片，笑憶：「在那個港星還會來參加雙十慶典演出的年代」。而現年63歲的劉德華，依舊是紅遍亞洲的天王，更於今年舉行「今天…is the Day」世界巡迴演唱會，第12站將在10月31日至11月3日，於台北小巨蛋登場，一連4天帶來精采演出，上萬張演唱會門票已全數售罄。