中職賽季進入尾聲，新球隊台鋼雄鷹，因無緣季後賽，目前只剩下最後1場例行賽補賽。不過陣中洋砲魔鷹（Steven Moya），透過球團宣布，因為家鄉遭受颶風侵襲，在今（8）日已經提前離開台灣，返鄉陪伴家人，結束今年在台鋼雄鷹的球季，並向球迷表達感謝，喊話：「明年我也會繼續努力。」
離台前開轟 再現久違30轟
台鋼昨（7）日交手中信兄弟的比賽，魔鷹1局首打席就開轟，從兄弟洋投德保拉手中扛出本季第30轟。身為今年中華職棒唯一洋砲，魔鷹繳出30轟、99打點，目前都是排行榜上第一名，繼2020年林安可之後，再度出現單季30轟打者，同時也是中職史上第4位單季30轟以上外籍打者。
離台前，魔鷹感謝台鋼雄鷹球迷整季熱情支持：「感謝球迷，也感謝教練團、隊友，謝謝大家接納、支持我，我每天都很努力，盡心力想做到最好，並把最好表現奉獻給大家，明年我也會繼續努力。」
並表示，台鋼雄鷹是一支年輕球隊，現在大家都有了經驗，也都很努力去發揮，每個人都表現很好，也還有很多進步空間，我也會持續努力，這樣新賽季就能更進步，來幫助球隊贏球。
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台鋼昨（7）日交手中信兄弟的比賽，魔鷹1局首打席就開轟，從兄弟洋投德保拉手中扛出本季第30轟。身為今年中華職棒唯一洋砲，魔鷹繳出30轟、99打點，目前都是排行榜上第一名，繼2020年林安可之後，再度出現單季30轟打者，同時也是中職史上第4位單季30轟以上外籍打者。
離台前，魔鷹感謝台鋼雄鷹球迷整季熱情支持：「感謝球迷，也感謝教練團、隊友，謝謝大家接納、支持我，我每天都很努力，盡心力想做到最好，並把最好表現奉獻給大家，明年我也會繼續努力。」
並表示，台鋼雄鷹是一支年輕球隊，現在大家都有了經驗，也都很努力去發揮，每個人都表現很好，也還有很多進步空間，我也會持續努力，這樣新賽季就能更進步，來幫助球隊贏球。