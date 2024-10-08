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▲魔鷹（Steven Moya）揮出本季第30轟，中職睽違17年再出現單季30轟的洋砲。（圖／台鋼雄鷹提供）

中職賽季進入尾聲，新球隊台鋼雄鷹，因無緣季後賽，目前只剩下最後1場例行賽補賽。不過，並向球迷表達感謝，喊話：「明年我也會繼續努力。」台鋼昨（7）日交手中信兄弟的比賽，魔鷹1局首打席就開轟，從兄弟洋投德保拉手中扛出本季第30轟。離台前，魔鷹感謝台鋼雄鷹球迷整季熱情支持：「並表示，台鋼雄鷹是一支年輕球隊，現在大家都有了經驗，也都很努力去發揮，每個人都表現很好，也還有很多進步空間，我也會持續努力，這樣新賽季就能更進步，來幫助球隊贏球。