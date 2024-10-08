民眾換iPhone 16不少人會搭配資費選購，同時4G升級到5G，但5G網路要吃到飽不限速可能需要高資費才行，或是出國行動網路都有流量限制，這時手機點開什麼App可要特別留意了，根據eSIM 業者進行的測試發現，民眾最常使用的YouTube，只要看5分鐘就消耗193MB，將近200MB，而串流平台Disney+為150MB，第三名為Uber約102MB，eSIM卡業者Holafly提醒，出國旅遊時避免流量被吃光光，有3功能先設定，才能更有效地防範旅行中手機網路的流量被耗盡。《NOWnews》提供減少YouTube流量的設定方式。
國際eSIM卡業者Holafly針對多款熱門App進行流量測試，分別使用iPhone 15 Pro Max 和Android陣營的小米紅米9進行測試，測試時僅開單一App 5分鐘，監測在時間內會使用多少網路流量。測試結果顯示，YouTube是最吃流量的App，使用5分鐘就消耗了193MB；第二名Disney+消耗約150MB，第三名Uber則為102MB，推測是因為Uber需要不斷定位和搜尋即時交通資訊，因此耗費較大流量。Google地圖在5分鐘內大約消耗87MB的行動數據。在瀏覽器方面，Safari在相同的測試環境下需要56MB，而熱門的Google Chrome則僅需24MB，顯示Safari的流量使用頗為吃重。
🟡 Holafly提醒，出國旅遊時避免流量被吃光光，有3步驟要注意：
1、關閉手機上的同步功能，避免每拍一張照片就自動上傳到雲端。
2、觀看影片時可以設定較低的解析度。
3、想聽的音樂或影片則可以事先下載到裝置上。
🟡 手機關閉同步
◼️Android手機：設定>「帳戶」或「使用者和帳戶」>選擇想要關閉同步的帳戶>選擇關閉特定項目的同步，或在頂部找到「同步」選項並關閉。
◼️iPhone：設定>點擊Apple ID >選擇 iCloud>可以選擇關閉特定的 iCloud 同步項目，如「聯絡人」、「日曆」、「照片」等，或直接關閉整個 iCloud 同步。
🟡降低 YouTube 的流量消耗，《NOWnews》提供以下幾種方法：
◼️降低畫質：在播放界面上，點擊右上角的齒輪圖標的設定，選擇「畫質」，然後選擇較低的畫質，像是如 144p、240p 或 360p。
◼️使用 Wi-Fi：儘量在 Wi-Fi 環境下看影片，減少行動數據的消耗。設定的方式，YouTube 進入設定，找到「數據使用」，選擇「在 Wi-Fi 下播放高畫質」。
◼️限制自動播放：如果YouTube 有設定自動播放，可能不知不覺就一直往下看，可以在設置中關閉自動播放。
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🟡 Holafly提醒，出國旅遊時避免流量被吃光光，有3步驟要注意：
1、關閉手機上的同步功能，避免每拍一張照片就自動上傳到雲端。
2、觀看影片時可以設定較低的解析度。
3、想聽的音樂或影片則可以事先下載到裝置上。
🟡 手機關閉同步
◼️Android手機：設定>「帳戶」或「使用者和帳戶」>選擇想要關閉同步的帳戶>選擇關閉特定項目的同步，或在頂部找到「同步」選項並關閉。
◼️iPhone：設定>點擊Apple ID >選擇 iCloud>可以選擇關閉特定的 iCloud 同步項目，如「聯絡人」、「日曆」、「照片」等，或直接關閉整個 iCloud 同步。
🟡降低 YouTube 的流量消耗，《NOWnews》提供以下幾種方法：
◼️降低畫質：在播放界面上，點擊右上角的齒輪圖標的設定，選擇「畫質」，然後選擇較低的畫質，像是如 144p、240p 或 360p。
◼️使用 Wi-Fi：儘量在 Wi-Fi 環境下看影片，減少行動數據的消耗。設定的方式，YouTube 進入設定，找到「數據使用」，選擇「在 Wi-Fi 下播放高畫質」。
◼️限制自動播放：如果YouTube 有設定自動播放，可能不知不覺就一直往下看，可以在設置中關閉自動播放。