我是廣告 請繼續往下閱讀

我國碳費費率昨天拍板，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100元，碳費預計明年5月底前試申報，後年正式收費。對此，國民黨立委許宇甄今（8）日示警，環境部立意雖好，卻沒有思考到慮技術、學習時間、改善成本等面向，恐逼使部份產業從台灣消失。許宇甄表示，環境部昨天拍板碳費，一般費率每公噸300元，這對台灣基礎工業造成巨大的衝擊，食、衣、住、行都會受到影響，此次訂定的碳費金額偏高，對水泥、電力、石化、金屬、非金屬製造業的衝擊最大，雖然環境部對於碳費徵收採取先低後高的制度，鼓勵產業盡速改善碳排過高問題，立意雖好，卻沒有思考到慮技術、學習時間、改善成本等面向，恐逼使部份產業從台灣消失。許宇甄指出，環境部公布的碳費比日本、韓國還要高，我國鋼鐵、石化和水泥等產業將因碳費開徵，面臨鄰近的日、韓相關產業所帶來的競爭壓力。並非所有公司都是台積電、聯發科，減碳對他們來說是高價的轉型，目前已經不一定能取得訂單，又因碳費成本遽增下，只是逼著他們歇業關廠歇業。許宇甄提到，以傳統產業為例，傳統產業現在面臨的問題是客戶需求低、減碳成本提高，還要應付大陸低價產品的競爭，政府若未能給予減碳輔導、設備更新補助，協助辦理優惠貸款等協助，許多業者都將面臨生存危機，需求少、成本增的情況下，環境部收取高額碳稅，就是逼著他們外移或歇業，無論哪一種狀況，都不利台灣就業市場。許宇甄認為，水泥是國防及民生建設重要戰略物資，在我國各項重大建設中扮演吃重的角色，舉凡公共工程、軍事國防、社區營造等，均需使用大量水泥，目前政府大力推動興建的社會住宅、危老更新，也都需要用到大量的鋼材、水泥，環境部沒有推動台灣版本的CBAM（碳關稅制度），就貿然的對國內產業收取高額碳費，恐將使水泥業、鋼鐵業、製造業逼上絕境，獲利的會是鄰近國家的相關產業，他們連做夢也會笑，反觀我們的產業只能被迫歇息。許宇甄強調，既然政府各產業繳交高額碳費，也應該先帶頭檢討能源政策，目前的能源政策已造成供電不穩、電價偏高、減碳不足等問題，總不能只許台電高排碳，費用轉嫁給民眾。我國傳統產業在國際此波減碳浪潮中，正處在危急存亡之秋，但卻未能在政府配套政策中找到可靠的救命繩，這對我國傳統產業的未來非常不利，呼籲行政院長卓榮泰趕緊跳下來親自處理這件事，不要讓環境部的本位主義影響台灣產業發展，不要讓環境部的天真幻想破壞台灣的就業結構，台灣版CBAM（碳關稅制度）涉及到國內外產業競爭公平性問題，沒處理好又會造成貿易壁壘，違反世界貿易組織相關機制與規範，這是跨部會的大問題，行政院不該置身事外，應積極處理這件事。