我是廣告 請繼續往下閱讀

▲惡搞影片中可見檳榔放在壽司盤上，隨迴轉台軌道移動。（圖／翻攝Tiktok）

▲富達法律事務所代表台灣壽司郎股份有限公司發表聲明，嚴正譴責該消費者之不當行為。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

日本知名連鎖壽司店壽司郎又被惡搞！Tiktok平台上流傳一部影片，看見刺青男子拿出「整袋檳榔」放在迴轉台軌道上的盤子裡，還笑鬧稱「檳榔應該比壽司貴」，引發食安疑慮遭民眾熱議。今（8）日Tiktok平台曝光迴轉壽司店又遭民眾惡搞影片，一名刺青男子於台灣壽司郎用餐時，拿出自己的「整袋檳榔」放到迴轉台軌道上、用來擺放廣告的盤子，讓該檳榔盤還隨其他壽司轉動出去。畫面一出引起眾多網友怒轟：「自以為幽默」、「無聊當有趣」。台灣壽司郎官方今聲明表示：「有關日前有消費者將外帶食物帶至餐廳，並私自將其放進迴轉台上之不當用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。」其所屬富達法律事務所也公告：「經本所客戶於近日發現，有消費者來台灣壽司郎分店消費時：未經允許，將其個人食用之檳榔，放置於壽司迴轉台上，並拍攝影音上傳網路平台，引起他人截圖在網上流傳。富達法律事務所強調：「本所客戶對於食品安全衛生，向來遵循最高標準，絕不允許任何可能影響食品安全之行為。若消費者個人行為，足以導致食品安全疑應或其他消費者恐慌的行為，基於食品安全至上之最高指導原則，請消費者確實遵守本所客戶所發布之用餐規則，共同维護良好用餐環境及品質」。