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台中市議會今(8) 日進行「殯儀館、靈堂、納骨塔數量不足改善政策」專案報告。市議員吳佩芸指出，殯儀館設施飽和、設施不足問題亟需市府改善，但寵物殯葬需求同樣需要來重視，要求市府應繼續增設公有中小型毛小孩環保葬園區並設置公有寵物遺體專用焚化爐。吳佩芸表示，盧秀燕市長曾經說過，毛小孩是我們的家人，也有飼養名叫「路易」的狗狗，顯示市長對於毛小孩福利的重視。吳佩芸認為，目前卻只有一座寵物植存紀念園區，僅能容納1300具毛小孩的遺灰進行環保樹葬。而台中市登記有主飼養的犬貓截至2024年10月8日為止，卻已高達33萬餘隻，單憑一座寵物植存紀念園區未來可能不敷使用。因此，市府在規畫殯葬設施改建、擴建的同時，也應該將寵物殯葬需求一併納入評估。吳佩芸提出，目前市府於檢討及規劃殯葬設施時，有保留相當程度的綠美化植栽範圍，是否能利用在殯葬設施周圍的綠美化植栽，增設中小型毛孩環保葬園區？農業局長張敬昌表示，目前寵物植存紀念園區申請數與容納數尚有一定差距，除了宣傳仍須努力，也代表寵物殯葬需求並無成長趨勢。此外，吳佩芸提出，台中市動物之家於南屯園區及后里園區皆有協助市民進行毛小孩遺體火化的業務，但目前是委外給民間業者清運屍體後集體火化，並無單獨火化的項目，也沒有設置公有寵物遺體專用焚化爐。張敬昌說，中市政府已啟動寵物火化設施及紀念廳興辦事業計畫，待中央政府核准即可進行開發。