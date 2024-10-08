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週刊報導，台北市前市長柯文哲的貼身帳房是綽號叫「橘子」的許芷瑜，不僅負責柯文哲的祕密行程、現金、私帳及USB隨身碟和手機管理，更有地下主席之稱。對此，新北市議員卓冠廷今（8）日透露，他曾與許芷瑜在法庭上交手過，許當時便對法官表露與柯文哲關係緊密。卓冠廷在臉書回憶，去年柯文哲告他加重誹謗，只因評論柯文哲與已停職的新竹市長高虹安私下會面談論新竹市府人事而且意見不合，當時其中一個出庭替柯文哲作證的就是許芷瑜。卓冠廷分享，許芷瑜今年6月6日在法庭上當著法官和他的面說，柯文哲跟其他人起爭執，柯都會跟許分享，柯文哲沒跟許講有起爭執，所以代表兩人沒有口角，「當時我跟我的律師都愣了一下」。「怎麼會有一位秘書，竟能用如此自傲的姿態，在法庭上說自己的老闆柯文哲，凡事都會跟她訴說的樣子？」卓冠廷與律師問許芷瑜，「柯文哲跟陳佩琪爭執也會跟你分享？」不過，眼見話題扯到陳佩琪，許芷瑜卻不敢說話，趕快否認柯文哲和太太吵架也會告訴許。卓冠廷表示，許芷瑜很堅持柯文哲如果有跟高虹安口角，許一定會知道，至於這麼篤定的原因，許芷瑜說「不能透露」。卓冠廷提到，當時他的心裡想，許芷瑜說幫柯文哲工作4年，看來兩人關係真的非比尋常，許芷瑜作證內容漏洞百出，但寧可承擔做偽證的風險，也要幫柯文哲達成入他於罪的目的。卓冠廷當時又好奇問許芷瑜，「自訴人（柯文哲）有沒有人生當中任何一件事情是沒有跟妳說的？」但因為柯文哲的律師抗議此問題，許芷瑜並未回答。卓冠廷提到，8月初柯文哲自訴告他加重誹謗敗訴，柯也放棄上訴，沒想到四個月後，掌握柯文哲這四年來所有秘密的許芷瑜竟然潛逃日本，恐遭到通緝。卓冠廷說，他不知道許芷瑜現在心中作何感想，但他認為這場官司的過程中，經歷的就是民眾黨敗亡的縮影：每個人為了達成柯文哲的目的，不擇手段，屢次用可笑的邏輯、詭辯與謊言，以為可以玩弄輿論和司法，但其實經不起司法的檢驗，最後會把自己醜陋的形象，藉著審判一一攤在社會大眾面前。