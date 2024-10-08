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▲汪建民曾在吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》中，針對「就是這樣你才會欠錢！擺脫負債照著做就對了」主題分享，他因不善理財導致負債千萬。（圖／翻攝汪建民臉書）

藝人汪建民妹妹今（8）日於臉書上發文，證實哥哥已於昨晚過世，享年56歲。汪建民今年傳出罹患肺腺癌第四期，癌細胞已經從右肺擴散到頸椎、腦內，導致整個人暴瘦12公斤，抗癌過程非常艱辛，化療超過65次，體重從89公斤瘦到77公斤。8月底時汪建民曾受邀上節目，但當時他看起來已蒼老不少，他當時分享自己因為不善理財欠了一屁股債，負債千萬，加上媽媽罹患癌症，巨額的醫藥費逐漸讓他無法負荷，去和地下錢莊借錢，甚至還自爆曾和歐弟（歐漢聲）調錢，但他也極力澄清自己欠債不是因為賭博，「絕對沒有！」藝人汪建民曾在吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》中，針對「就是這樣你才會欠錢！擺脫負債照著做就對了」主題分享，他因不善理財導致負債千萬，他當時表示：「《台灣靈異事件》收視率非常好，我不擔心沒戲拍，所有酬勞都拿來犒賞自己，因此也錯過定下心來規劃的機會，譬如投資房產。」而多年前汪建民媽媽罹癌時，他也因龐大的醫療費用而導致債務越滾越大，他曾透露：「我做了一個最糟糕的事，就是去找地下錢莊借錢，因為我不想讓朋友知道，直到前段時間，我才跟歐弟調錢。」但當時主持人吳宗憲聽完覺得很困惑，因為他有耳聞汪建民的債務和賭博有關，汪建民則解釋：「絕對沒有，我沒有錢，人家怎麼可能讓我簽。」後來他也積極投入電商、直播賣貨，希望能早日還清債務。令人遺憾的是，汪建民已於昨晚過世，享年56歲。