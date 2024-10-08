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基隆市長謝國樑罷免投票將在本週末（13）日登場，前基隆市長、民進黨秘書長林右昌昨天又發文，直呼謝國樑與國民黨該為「東岸商場爭議」惡意抹黑的不實言論公開道歉。對此，國民黨今（8）日召開記者會，重提林右昌任內的五大弊案，更嘲諷向林致歉，直呼「國民黨應該好好保護林右昌的玻璃心」。「怎麼樣的冷血，可以在颱風天的時候還繼續搞罷免？」國民黨立委羅智強表示，民進黨推動罷免謝國樑的惡罷，已經走到荒腔走板的地步，根本是荒謬絕倫。對於東岸停車場案，他第18度請問檢察官，到底什麼時候約談、搜索林右昌15億元權利金的損失不是小小科員可以決定的；且林右昌還帶大日公司負責人到民進黨中常會，兩人關係這麼密切，檢察官眼睛看不到嗎？還是自己設了天花板？明明就是林右昌市政府的東岸停車場弊案，竟然有無恥的政黨可以拿來當作罷免謝國樑的理由，滑天下之大稽。羅智強並指出，罷樑團體在颱風天找了一個可笑的罷免理由，說基隆的水溝發現長草？他反問，同一時間高雄的水溝長一排樹，這些要罷免謝國樑的民進黨人怎麼就安靜了？要不要請罷免謝國樑團體「轉場」，到高雄去罷免陳其邁？他呼籲罷樑團體不要欺負基隆人，不要把鬥爭把仇恨帶到基隆。謝國樑罷免案是基隆的公道跟是非，一個勇敢捍衛基隆市財產的市長，結果竟然被罷免，試問以後基隆市長該怎麼做？全台灣的首長該怎麼做？把基隆市產拱手讓給財團，反而可以高升民進黨秘書長，有這種道理嗎？楊智伃則再度列舉林右昌任內的五大弊案，她質疑，民進黨為什麼要搞惡罷？是因為謝國樑戳穿東岸商場貪腐弊案、發現城際轉運站爛尾、收拾田徑場爛攤、揭露寵物銀行爛攤、打臉靈骨塔芭樂票等。她並指出，這五大弊案有幾個很類似的事情。第一、浩蕩開工；第二、延宕工程；第三、追加經費；第四、無法完工；第五、怪給謝國樑。這就是林右昌「玻璃心」的自我保護機制。只要怪給謝國樑、只要逃避事件，他自己就沒有任何的過錯？民進黨還要繼續袒護搞惡意罷免、且弊案叢生、毫無擔當的前任市長嗎？楊智伃也表示，林右昌昨天在臉書上發了落落長的文章，指稱國民黨造謠、抹黑，並要國民黨跟他道歉，楊智伃嘲諷地說，「我們跟你道歉，我們真心的跟你道歉」，她說，我們不應該說出林右昌任內這五大弊案的細節；我們不應該幫基隆市民說實話，讓林右昌丟臉；我們不應該幫基隆市民捍衛他們的市產；我們不應該幫基隆市民罵這些不肖廠商、這些被檢調起訴的廠商。國民黨應該好好保護林右昌的「玻璃心」？國民黨不應該將實話告訴大家？「林右昌，這樣子你心裡舒坦一點了嗎？」基隆市黨部發言人黃申棟也指出，上週，山陀兒颱風為基隆帶來了氣象站開站44年來最高的單日降雨，基隆市內多處傳出淹水及土石流災情，罷免團體和民進黨議員毫無依據的大肆批評市府沒有作為，卻忽視市長及市府團隊在風災期間幾乎睡在災害應變中心，全心全意為守護家園盡最大努力的事實。他強調，民進黨議員對市府防災不力的批評，讓市府公務員備受壓力，非常氣餒，甚至有環保隊員在臉書社群上痛苦發文表示「清淤工作向都是每個月的例行公事，即便遇到吸泥車量能不足，也都會以人工清淤」，民進黨側翼卻造謠謝市府兩年沒有清淤，為了罷免而肆意造謠的作為相信市民們相當厭煩，民進黨籍議員和罷免團體對風災後的災後復原沒有幫助，除了毫無意義的嘲諷和打擊公務員信心外，他們的言論對基隆完全沒幫助。黃申棟舉例，民進黨籍市議員施偉政還在Threads發布影片，戲謔地帶大家溯溪，介紹德安瀑布。民進黨市議員張之豪勘災就勘災，卻不忘本性攻擊林沛祥，企圖製造基隆分裂跟輿論，他呼籲張之豪，不是站在院長旁邊或是臉書打卡才叫做勘災。大家都在忙碌的同時只有政客還記得關心流量，政治家真正在乎的是民眾的福祉。黃申棟表示，基隆市府積極應對半世紀以來最大單日降雨，民進黨卻還在幸災樂禍，難怪在地的市民朋友都受不了了，民進黨拚命推動不具民意基礎的惡意罷免，就是為了掩蓋他們過去在基隆的爛政，呼籲基隆的好朋友們，10/13出門投下「不同意罷免」票，支持認真做事的市長，讓政治惡鬥停在基隆。