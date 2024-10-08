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▲國民黨台中市議員黃佳恬近年不斷接到盧姓男子以私訊騷擾。（圖／翻攝黃佳恬臉書，2024.10.08）

國民黨台中市議員黃佳恬近年不斷接到盧姓男子以私訊騷擾，猛傳「我已經愛上你了」、「想要嗎」、「親6下」、「親7下」至今延續近20下，她不堪其擾，氣得回覆「再傳就報警」，男子果然嚇到龜縮。有人建議她提告性騷擾，讓警察把這種人揪出來；也有人認為身為公眾人物，面對無聊人睜隻眼、閉隻眼就好。黃佳恬2年前接棒媽媽前議員李麗華參選，由於外型亮眼且親和力足，不僅拿下2萬1572票的太平區最高票，還在總統大選時擔任侯友宜總部台中市發言人，外界頗看好她的政治前途。熟悉她的朋友都知道，黃佳恬已是二寶媽，也愛在私人社群帳號曬小孩，即使如此仍免不了被惡意性騷擾。日前她在臉書發了兩行文「請停止這樣的行為，尊重女生很難嗎」、「我會去提告，每個人要為自己做的事負責」，並附上截圖，大家才知從她參選議員不久，一名盧姓男子便常以假帳號頻傳私訊，內容都是「小親親」、「想要嗎」、「接吻」等令人不愉快的文字，近來從「親4下」、「親5下」延續到將近20下。台中市長盧秀燕曾分享被性騷擾，甚至被摸屁股的經驗，女性政治人物每天須拋頭露面，各有一套應對性騷的方法。黃佳恬氣憤的說，這種人躲在鍵盤後面為所欲為，非常不尊重女性，有些女生接到這種騷擾訊息，會擔心到睡不著，實在很可惡。大部分網友對她作法表示支持，鼓勵她儘快提告《性騷擾》，讓警察把這種人揪出來；也有人認為民意代表有更重要的事要做，不必搭理這種無聊的人。黃佳恬則表示，她會找時間去報案。