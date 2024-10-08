國民黨台北市議員鍾小平日前爆料，民眾黨主席柯文哲手機內有與一名女記者的鹹濕對話，對柯文哲是徹底人格毀滅。不過2天候鍾小平又改口說，不是很清楚。曾被鍾小平傳訊騷擾的民眾黨議員參選人曾妍潔不滿嗆鍾小平，為何還好意思繼續靠亂爆料刷存在感啊？專業不太行腥羶色到在行？到底有什麼資格在那道貌岸然地當糾察隊？
曾妍潔嗆鍾小平，「說到追女生肉麻，誰能比你講得更肉麻？自己不承認追女生，就不算追嗎？還要亂爆料別人追女生？其實，我看你也不算單身吧？當然如果以結婚登記來講可能是，但真的沒有長久交往的對象嗎？」
曾妍潔還自爆，被鍾小平騷擾後，讓她憂鬱症、壓力極大而觸發重大傷病了，她嗆鍾小平，｢為什麼還能這樣雲淡風輕地講別人的八卦？用提告找台階下也不能改變你做過的事實。」
至於被鍾小平騷擾，曾妍潔說，「很多人都認為我為何6年後才講？其實我一直都在講啊！講了6年才被眾人皆知，本來還想上中下集寫被騷擾到憂鬱症、重大傷病的心路歷程，2019解封鎖其實是想罵你，因為當時拿到重大傷病卡很火大，但後來想想別撕破臉自找罪受，就算了！因為我極高的忍耐力，所以你永遠會不知道自己害人不淺。」
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曾妍潔還自爆，被鍾小平騷擾後，讓她憂鬱症、壓力極大而觸發重大傷病了，她嗆鍾小平，｢為什麼還能這樣雲淡風輕地講別人的八卦？用提告找台階下也不能改變你做過的事實。」
至於被鍾小平騷擾，曾妍潔說，「很多人都認為我為何6年後才講？其實我一直都在講啊！講了6年才被眾人皆知，本來還想上中下集寫被騷擾到憂鬱症、重大傷病的心路歷程，2019解封鎖其實是想罵你，因為當時拿到重大傷病卡很火大，但後來想想別撕破臉自找罪受，就算了！因為我極高的忍耐力，所以你永遠會不知道自己害人不淺。」