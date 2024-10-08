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台灣正面臨缺工潮，政府鼓勵中高齡勞工二度就業，根據求職網調查，選擇二度就業的勞工，主要是因為覺得退休金不夠，不過，有62%勞工透露，重返職場的薪資水準「比之前低」。此外，選擇退休卻又重返職場的原因，則是依序是覺得退休金準備不夠、想分擔家計、貸款、負債，以及覺得離開職場後生活無趣。根據yes123求職網調查顯示，自2020年12月4日起，「中高齡者及高齡者就業促進法」上路後，有43%熟齡勞工覺得「有助於」改善職場的年齡歧視，但也意味著有超過57%的熟齡勞工仍覺得「無助於」改善現況。相較下有70%企業透露因專法增加聘用熟齡勞工意願，但仍有30%的企業沒有提高聘僱意願。至於熟齡勞工二度就業的情況，yes123調查指出，有62%熟齡勞工透露重返職場的薪資水準比之前低，持平的則佔34%，比之前高的僅有4.6%。回歸職場主要有3大原因，包含「覺得退休金準備不夠」(69%)、「想分擔家計、貸款、負債」(64%)，以及「覺得離開職場後生活無趣」(37%)。其他二度就業的原因分別是「仍有長輩要扶養」(35%)、「仍有子女要扶養」(33%)，以及「子女的工作、收入不穩定」(29%)。此次調查中也顯示，在邁入中年、過了40歲以後，有73%勞工透露曾經因為工作影響身心健康，包含在求職與上班時，更有87%的人表示，曾因為年齡關係遇過職場歧視。此外，也有高達90%覺得企業在聘僱人才時，其實有年齡的顧慮。對於求職自認遇到最大的困難點，依序為「年齡的問題82%」、「薪資令人滿意的工作難尋60%」、「被質疑學習能力差35%」、「職位令人滿意的工作難尋34%」、「無法配合加班、應酬、出差22%」。yes123求職網發言人楊宗斌表示，觀察此次調查結果，對中高齡勞工來說，目前生活容易發生「三危」問題，包含「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機，期許政府持續藉由「中高齡就業專法」，建構更為友善的職場環境。楊宗斌建議，若想解決台灣熟齡族就業問題，同時解決未來人力缺口問題，政府可透過獎勵雇用，企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。另若公司可以提供資深員工更多在職進修機會，學習新技能，同樣發放相關受訓津貼。