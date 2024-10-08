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▲汪建民過去形象正面，經常出演軍公教片。（圖／汪建民臉書）

▲寶媽曾跟小13歲的汪建民交往，當年據傳是因為金錢觀不合才分手。（圖／年代提供）

▲汪建民疾病纏身，今年露面時健康狀況已經不如以往。（圖／中天提供）

資深男星汪建民因罹癌住院治療，怎料今（8）日傳出噩耗，汪建民的妹妹透過汪建民的臉書發文，公開汪建民昨日晚間於新光醫院病逝的消息，享年56歲讓外界相當錯愕。回顧汪建民的演藝生涯，最知名的代表作非《台灣靈異事件》莫屬，原本形象正面的他，在2019年爆出賭博欠債2千萬的傳聞，汪建民雖否認沉迷博弈，但也坦言確實跟高利貸借過錢，一直都在努力還錢，令人鼻酸。汪建民在1993年出道，靠拍戲走紅，曾是中視、華視和大愛台常見的男主角，1998年時更因拍攝台灣最長壽單元劇之一的《台灣靈異事件》走紅。汪建民在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警，形象非常正面，此後每年幾乎都有1到2部作品推出，讓汪建民吃穿根本不用愁，但他卻在2019年被爆出賭博欠債2千萬的消息，令人震驚。當時汪建民分手大他13歲的前女友寶媽，據傳就是因為汪建民到處欠錢，還跟寶媽的朋友借錢，才讓寶媽決心斬斷情緣。事後汪建民受訪時曾否認因賭博欠債的消息，他說自己確實有玩過百家樂或是賭過球賽，但絕對沒有玩到上千萬元；汪建民表示他欠錢的主因是因為年輕時賺的多，沒有在理財，直到媽媽生病需要用錢時才發生財務危機。汪建民坦承自己有向地下錢莊借錢，因為利滾利才導致負債金額攀升，但他後續也靠著做電商、直播賣商品慢慢在還錢。怎料正當一切生活要好轉時，汪建民又檢查出罹患肺腺癌。汪建民今年中受訪時表示，自己已經是癌症第4期，雖然有靠化療抑制癌細胞擴散，但病情仍不見好轉。汪建民7月才透露，自己比起生病更擔心手頭上還沒還清的欠債，他表示很謝謝很多債主的諒解，願意體諒他身體出問題，汪建民當時還感性的說：「這陣子要感謝的人太多，包括醫院和挺我的廠商，還有照顧我母親的機構，把我失智的母親照顧得很好。」怎料昨日汪建民就因病情惡化在醫院離世。汪建民的妹妹透過他本人的臉書發文，公布這個噩耗，妹妹也說：「謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間」，希望一切恩怨可以隨著汪建民的離世煙消雲散。