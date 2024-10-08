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▲汪建民（左2）過去曾和謝祖武（右1）合作《台灣靈異故事》走紅。（圖／翻攝自臉書）

汪建民罹患肺腺癌，親妹今（8）日證實過世消息，引來各界震驚，曾合作《台灣靈異事件》的謝祖武也在臉書發文哀悼，「看見這個消息，我覺得好難過，最可愛的搭檔，鐵頭兄弟，一路好走。」汪建民今（8）日驚傳因肺腺癌逝世，享年56歲，去年11月他檢查出罹患肺腺癌四期，經過化療、電療，中間一度好轉，還上節目分享抗癌歷程，沒想到卻突然撒手人寰，而過去與汪建民一起合作《台灣靈異事件》的謝祖武也發文表示，「看見這個消息，我覺得好難過，最可愛的搭檔，鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」《台灣靈異事件》第一代刑警由謝祖武、趙英華搭檔，汪建民則在劇中飾演正氣凜然的刑事局偵一隊警探「鐵頭」，當時剛正不阿的帥氣模樣，人氣完全不輸男主角謝祖武，也因此讓他一夕爆紅，成為生涯代表作。另外，上個月自爆罹患食道癌零期的方文琳，今（8）日出席第59屆金鐘入圍記者會時得知此事也非常難過，「我滿訝異，他也有出來面對媒體，上節目訪談，狀況也都不錯，所以我也要警惕自己，乖乖的三個月定期追蹤。」