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2024中華職棒大聯盟季後挑戰賽將由上半季冠軍統一獅隊，對戰全年勝率第3的樂天桃猿，系列賽G1將於12日於台北大巨蛋開打，，而12日的比賽也將是台北大巨蛋首次舉辦中職季後賽，格外引人注目。2024中華職棒大聯盟季後挑戰賽，獅隊將安排主場賽事，10.12臺北大巨蛋、10.14及15臺南市立棒球場，本系列季後挑戰賽，，邀請球迷一起穿上「大橘猛獅法批」為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。「大橘猛獅法批」設計結合獅隊歷年LOGO圖騰，搭配猛獅與大橘為主要呈現，法批下擺結合臺南城市古蹟天際線，象徵從台南出發贏向勝利，絕對值得球迷搶先收藏。Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場Game3▸▸10.14㊀ 18：35猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行Game4▸▸10.15㊁ 18：35猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打2024統一獅一般季票優先購票：10.8 (Tue.) 20:00~22:002024獅卡會員優先購票：10.9 (Wed.) 09:00~12:00統一獅Ｘ兆豐聯名卡優先購票：10.9 (Wed.) 13:00~16:00全面開賣：10.9 (Wed.) 18:00起購票網址：https://pse.is/6j5pgv▍10.12㊅ 臺北大巨蛋 票價資訊 ▍✪ 猛獅法批席座位席：B1 106~120區購票贈品：猛獅法批一件 (單一尺寸，驗票入場時領取)票價：1780元/席出入口：Gate2、Gate3✪ 內野一般席座位席：B1 102~105區、121~124區票價：全票980元、半票880元出入口：Gate6✪ 內野高視野座位席：L2 201~212區、214～225區票價：全票900元、半票800元出入口：Gate1、Gate6✪ 外野應援席座位席：B1 131~137區、 140~146區票價：全票600元、半票500元出入口：Gate8備註：✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品✪ L4、L5區域座位將視售票狀況另行開賣✪ 猛獅法批席座位席：一、三壘A~K區及本壘後方B區購票贈品：猛獅法批一件(單一尺寸，右外野廣場領取)票價：1480元/席✪ 鑽石席座位席：一壘牛棚區旁，共185席購票贈品：猛獅法批一件(單一尺寸，右外野廣場領取)票價：1550元/席✪ 家庭席座位席：本壘後方桌椅區，共6席，每席限五人進場購票贈品：猛獅法批五件 (單一尺寸，右外野廣場領取)票價：7750元/席✪ 球探席座位席：本壘後方桌椅區， 共48席購票贈品：猛獅法批單人席一件、雙人席兩件 (單一尺寸，右外野廣場領取)票價：單人1550元/席，雙人3110元/席✪ 內野一般席座位席：一、三壘L~O區票價：全票700元、半票600元✪ 外野應援席座位席：自由入座票價：全票500元、半票400元備註：✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價(不含鑽石席、家庭席、球探席)✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品✪ 內野搖滾區座位席：一、三壘A~K區及本壘後方B區票價：全票900元、半票800元✪ 鑽石席座位席：一壘牛棚區旁，共185席票價：1000元/席✪ 家庭席座位席：本壘後方桌椅區，共6席，每席限五人進場票價：5000元/席✪ 球探席座位席：本壘後方桌椅區， 共48席票價：單人1000元/席，雙人2000元/席✪ 內野一般席座位席：一、三壘L~O區票價：全票700元、半票600元✪ 外野應援席座位席：自由入座票價：全票500元、半票400元備註：✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價(不含鑽石席、家庭席、球探席)✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品