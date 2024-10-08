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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，國民黨北市議員鍾小平連日在政論節目中爆料，柯文哲的USB跟對話紀錄已被破解，且內有「鹹濕對話」，並信誓旦旦稱，週刊報導出來後，一定讓柯文哲人格毀滅。對此，旅美學者沈榮欽指出，柯文哲當然可能外遇，對柯文哲而言，外遇除了是賀爾蒙的作用，也是證明自己的方式。沈榮欽7日在臉書發文表示，柯文哲曾經說過，他的一生都是父母安排，包括伴侶的選擇，讓他覺得很迷茫，對家沒有多少羈絆，寧願待在台大醫院加班工作，也不願回家。對柯文哲而言，外遇除了是賀爾蒙的作用，也是證明自己的方式。對照柯文哲母親的強勢，柯文哲一生都沒有脫離媽寶。他遇到不如意的事情，經常會將「我要生氣了」掛在嘴邊，這是典型的媽寶表現。沈榮欽指出，兒童成長過程中，學習如何處理憤怒情緒是重要的階段。受到母親寵愛的兒童，在還未學習如何控制憤怒時，便會將「我要生氣了」掛在嘴邊，向母親發出訊號，讓母親來處理他的憤怒情緒。多數人成熟之後，就脫離媽寶習慣了。唯有柯文哲成年後，即使年近花甲，遇到不如意事，即便在公共場合，也常對外人脫口而出「我要生氣了」，正是柯文哲無法成長為成熟人格的特徵之一。在這種情形下，外遇就成為柯文哲反叛母親權威，證明自己成長的方式之一。沈榮欽直言，外遇對公共事務上雖不重要，但是對個人形象卻是毀滅性打擊，對注重家庭關係的政治文化與人設者尤其如此。雖說貪官大多好色，但是對柯文哲而言，若外遇屬實，會讓他原已支持度大降的小草更加分崩離析， 陳佩琪更易破防，民眾黨政客更為心驚。