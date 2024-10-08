我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著俄烏戰爭開打，無人機在戰爭投入格外受到重視。台灣卓越無人機海外商機聯盟與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）簽署合作備忘錄（MOU），台美雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術及供應鏈合作建立交流平台。由經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）促成，並在奧州能源廳長Ken McQueen、經濟部產發署長楊志清見證下，台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏與ODIA執行總監Allyson Carson簽署MOU，台美雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作方面連結策略夥伴、建立交流平台。楊志清表示，全世界現在看到無人機的重要性，除了在軍事用途成為作戰利器，無人機在商業、休閒娛樂及農業等領域都可以扮演重要角色。Ken McQueen提到，奧州政府積極支持無人機技術發展，制定有利於產業成長的政策及法規，吸引許多無人機廠商進駐，形成涵蓋從研發、製造到應用的無人機產業聚落，並且擁有優良的無人機測試空域。胡開宏表示，雙方簽訂MOU，未來可就無人機科技、全球整備、貿易商業方面成為策略夥伴，共同推廣無人機行銷與商業發展，相互參與彼此國際商機活動。而台灣卓越無人機海外商機聯盟也致力於成為外國無人機業者來台尋找合作夥伴的重要窗口。Allyson Carson也呼應表示，台灣與奧州建立無人機產業合作平台可謂「天作之合」，美國基於國家安全的考量建立「非紅供應鏈」，台灣則扮演重要角色，美國技術能力強，台灣製造能力優，台美合作可以促進無人機產業發展。台灣無人機產業奠基於過去在半導體、精密製造、新材料等產業成果，目前國內產業量能已具備設計、生產、應用服務等無人機全機系統整合能力。對此，台灣在嘉義成立亞洲無人機AI創新研發中心，集結多家業者合作解決共通性問題，經濟部將持續透過研發補助，致力加速推動我國無人機廠商走向國際，並朝向推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的願景邁進。